Der nordrhein-westfälische Landtag hat ein neues Hochschulgesetz für das Bundesland beschlossen. Mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen CDU und FDP wurde das Gesetz am Donnerstag in zweiter Lesung verabschiedet. Damit können sich die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen künftig für militärische Forschung öffnen.

Friedensinitiativen, Studierende und andere Gruppen protestierten dagegen während der Parlamentsdebatte vor dem Landtag.

Das Bundesland hatte unter der damaligen rot-grünen Landesregierung 2014 eine sogenannte Zivilklausel eingeführt. In Paragraf 3 des Hochschulgesetzes hieß es seither: "Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Sie sind friedlichen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung nach innen und außen nach." (Lesen Sie hier mehr zur Militärforschung an deutschen Unis.)

SPD und Grüne kritisierten das Ende der Pflicht zu ziviler Forschung. Die AfD-Fraktion begrüßte hingegen die Abschaffung der Zivilklausel.

Rückkehr der Anwesenheitslisten

Außerdem haben die Hochschulgremien künftig wieder das Recht, eine Anwesenheitspflicht für Studenten einzuführen. Diese Präsenzpflicht war ebenfalls von der Vorgängerregierung gekippt worden. Für Studierendenvertreter ist das ein herber Rückschlag: Von "geplanten Verschlechterungen im studentischen Alltag" spricht Jonas Neubürger vom Landes-Asten-Treffen NRW.

"Dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Abkehr von Massenvorlesungen in überfüllten Hörsälen, vergriffenen Fachbüchern in den Bibliotheken und die Verbesserung der Betreuungsrelation tatsächlich mit Gesetzesinitiativen angegangen würden, hatten wir nicht zu hoffen gewagt", so Neubürger, "aber dass die Landesregierung stattdessen versucht, die Freiheit im Studium einzuschränken sowie Beteiligungsmöglichkeiten studentischer Gruppen zurückzufahren, war eine Überraschung."

Die Wissenschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Poensgen, hatte schon bei ihrem Amtsantritt 2017 angekündigt, die "Bevormundung" der Hochschulen zu beenden. Diese könnten selbst am besten entscheiden, ob die Studierenden etwa durch Unterschriftenlisten ihre Anwesenheit nachweisen sollten.

Eine weitere Neuerung ist, dass NRW das Promotionsvorrecht der Unis abschafft. Auch die Fachhochschulen an Rhein und Ruhr dürfen künftig eigenständige Promotionskollegs einführen.