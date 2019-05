Kritik des Rechnungshofs Diese Länder erhielten Geld aus dem Hochschulpakt - und horten es

Vertragstreue? Lohnt sich für die Bundesländer kaum - jedenfalls dann nicht, wenn es um Geld aus dem Hochschulpakt geht. Etwa 20,2 Milliarden Euro überweist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bis 2023 an die Länder, und eigentlich müssten sie denselben Betrag noch einmal drauflegen. Das tun sie aber offenbar nicht: "Die Jahreszahlungen der Länder für den HSP entsprechen nicht den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Beträgen", stellt der Bundesrechnungshof in einem Bericht fest, der dem SPIEGEL vorliegt.

Halten sie sich jedoch nicht an die vertraglichen Vereinbarungen, sehe der Pakt "keine Konsequenzen" vor, monierten die externen Prüfer. Mit anderen Worten: Wer dem Bundesbildungsministerium auf der Nase herumtanzt, hat nichts zu befürchten.

Für den Haushaltsausschuss des Bundestags untersuchte der Bundesrechnungshof, was beim Hochschulpakt (HSP) und beim parallel laufenden Qualitätspakt Lehre gut läuft. Sein Fazit: wenig. Dem Programm, das 2007 startete und gerade bis mindestens 2030 verlängert wurde, bescheinigt das unabhängige Kontrollorgan "Fehlentwicklungen, Verstöße im Haushaltsvollzug und ein intransparentes Berichtswesen".

So haben sich mehrere Bundesländer die Finanzspritzen aus dem Hochschulpakt zwar überweisen lassen, gaben sie aber nicht komplett aus:

Mecklenburg-Vorpommern hatte 2016 so viel Geld zur Seite gelegt, wie es mit den zwei Jahreszahlungen zuvor vom Bund erhalten hatte. Etwa 50 Millionen Euro wurden auf Konten geparkt, statt in neue Studienplätze zu fließen.

In Niedersachsen ließ die Landesregierung im Jahr 2016 Hochschulpaktmittel in Höhe von 77,6 Millionen Euro unangetastet. Die Summe wurde von der Landesregierung unter dem Begriff "Haushaltsreste" geführt.

Im selben Jahr verfügte Sachsen über mehr als hundert Millionen Euro aus dem Hochschulpakt, die nicht ausgegeben waren. Das Land erklärte den Betrag daraufhin zur "Vorsorge" für die Zukunft, wenn nicht mehr so viel Geld aus Berlin fließen würde - eine beliebte Argumentation auch in anderen Ländern.

In Bayern standen im Jahr 2017 dem Bericht zufolge Hochschulpaktmittel von insgesamt 353 Millionen Euro zur Verfügung. Ausgegeben wurden davon aber nur zwei Drittel. 119 Millionen Euro wanderten erst einmal auf ein Zwischenkonto.

Trotz der zum Teil erheblichen Zahlungen des Bundesbildungsministeriums schafften es fünf Länder sogar, ihre laufenden Ausgaben pro Student zwischen 2004 und 2013 zu verringern. Sie ließen sich also Hochschulpaktmittel überweisen, sparten dafür aber an anderer Stelle bei der Hochschulfinanzierung. Dabei handelt es sich um Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig- Holstein.

Einzelne Hochschulen in der Kritik

Der Report des Rechnungshofs, über den zunächst die "Welt" berichtet hatte, nennt nicht nur Bundesländer, sondern auch einzelne Hochschulen, die sich mit der Beantragung der Fördermittel beeilten, beim Ausgeben aber ziemlich viel Zeit lassen.

So führt die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster im Jahresabschluss 2017 den Betrag von 111 Millionen Euro auf, den sie bereits eingenommen, aber dann erst einmal nicht weiter verwendet hat. Der Rechnungshof merkt an: "Für die Jahre 2016 bis 2023 stehen ihr weitere Zuweisungen aus dem HSP in Gesamthöhe von 129 Mio. Euro zu."

Auf immerhin knapp 89 Millionen Euro nicht ausgegebene Hochschulpaktmittel kam die Universität Saarbrücken Ende 2017. "Dies entsprach einer Größenordnung von vier Jahresraten des Bundes für das Saarland", schreiben die Prüfer.

Für die Universität Hamburg weist der Bericht für 2016 Verbindlichkeiten aus HSP-Geldern in Höhe von 67 Millionen Euro aus.

In den Bundesländern sammelten sich auf diese Weise zum Teil erhebliche Summen an. So meldeten etwa die nordrhein-westfälischen Hochschulen zum Jahresende 2017 Restgelder aus dem Hochschulpakt in Höhe von 1,74 Milliarden Euro. Investiert hatten sie dagegen nur 637 Millionen.

Auf SPIEGEL-Anfrage teilte die Universität in Münster mit, ein großer Teil der Gelder werde für Forderungen des landeseigenen Baubetriebs zurückgehalten und sei noch nicht geflossen, weil es bei den Baumaßnahmen zu Verzögerungen gekommen sei.

Gut zehn Millionen Euro werden demnach für neue Ausstattung in der Forschung einbehalten. Zudem sei die Universität gesetzlich verpflichtet, fünf Prozent der Grundzuweisung durch das Land Nordrhein-Westfalen als Rücklage zu reservieren - in Münster immerhin 15 Millionen Euro.

Die Universität des Saarlandes teilte mit, dass die aufgeführten Beträge zwar tatsächlich noch nicht ausgegeben, aber "längst verplant" seien. Rund die Hälfte der 89 Millionen Euro würden benötigt, um zwei Gebäude für die Medizinische Fakultät und die Pharmazie zu errichten. Bis Ende des laufenden Hochschulpakts im Jahr 2023 sollen die Mittel vollständig verbraucht sein, hieß es.

"Erhebliche Ausgabereste"

Die Prüfer des Rechnungshofs stellen dennoch fest, dass der Hochschulpakt wichtige Ziele verfehlt habe. "Durch die Verschlechterung der Betreuungsquoten ist fraglich, ob ein qualitativ hochwertiges Studium gewährleistet werden kann", schreiben sie.

Auf SPIEGEL-Anfrage wollte sich das Ministerium nicht zu den Vorwürfen äußern, solange über das Thema noch im Haushaltsausschuss beraten wird.

Dem Bericht zufolge weist das Bildungsministerium die Einschätzung der Kontrolleure zurück. Die Evaluation des Programms habe gezeigt, wie erfolgreich Hochschulpakt und Qualitätspakt Lehre seien. Die Prüfer zitieren aus einer ausführlichen Stellungnahme des BMBF. Das Ministerium räumte demnach ein, dass es in einzelnen Hochschulen und Ländern "erhebliche Ausgabereste" gebe. Die seien aber für die Folgejahre ordentlich verplant worden. Insgesamt habe der Hochschulpakt "seine zentralen Ziele erfüllt". Beleg dafür seien mehr als 900.000 Studierende, die zusätzlich ein Studium hätten aufnehmen können.

Der Befund der Rechnungsprüfer sei "desaströs", im Bildungsministerium gebe es offenbar keinerlei Möglichkeit, die Ausgaben beim Hochschulpakt nachzuvollziehen, sagte hingegen Christoph Meyer, der für die FDP im Haushaltsausschuss des Bundestags sitzt. "Offensichtlich machen die Länder viele schöne Sachen mit dem Geld - nur leider nicht unbedingt das, was vereinbart war."

Der Bundesrechnungshof empfiehlt: Wegen der erheblichen Bundesmittel, die bei der Fortsetzung des Hochschulpakts fällig würden, solle "eine Beteiligung und Beschlussfassung durch den Haushaltsausschuss vor Abschluss neuer Bund-Länder-Vereinbarungen" erwogen werden.

Vorgesehen ist das bisher nicht.