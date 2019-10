Bundestagsbeschluss Jurastudium wird um ein Semester verlängert

Wer Jurist werden will, hat in Zukunft mehr Zeit für sein Studium. Der Bundestag beschloss in der Nacht zum Freitag einstimmig, die reguläre Studienzeit einschließlich der Prüfungen von viereinhalb auf fünf Jahre zu verlängern.

Die bisher geltende Regelstudienzeit sei zu knapp bemessen, heißt es zur Begründung im Gesetzentwurf. Durch die Reform der Juristenausbildung im Jahr 2002 sei die tatsächliche Studiendauer von durchschnittlich 9,6 Semestern auf 11,3 Semester angestiegen. Die Regelstudienzeit des Jurastudiums blieb jedoch unverändert.

Die gesetzliche Festlegung der Studiendauer ist für Studierende unter anderem deshalb wichtig, weil die staatliche Bafög-Förderung im Normalfall nur während der Regelstudienzeit gezahlt wird. Angehende Juristen, die Bafög beziehen, haben damit in Zukunft auch ein Semester länger das Recht auf Unterstützung.