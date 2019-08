Eine Londoner Universität will vom kommenden Semester an keine Rindfleischprodukte mehr in ihren Mensen und Cafés verkaufen - und begründet dies mit der globalen Erderwärmung. "Bei der Erklärung eines Klimanotstands darf es sich nicht um leere Worte handeln", sagte die Rektorin der Universität Goldsmiths, Frances Corner, in einer Mitteilung der Hochschule.

Man befinde sich an einem "entscheidenden Moment in der globalen Geschichte". Wie auch andere Organisationen werde ihre Hochschule handeln, um den CO2-Verbrauch zu reduzieren, teilte Corner mit. Das britische Parlament hatte im Mai nach heftigen Protesten von Umweltaktivisten den Klimanotstand ausgerufen.

Die Universität kann positive Berichterstattung gut gebrauchen. Erst vor wenigen Jahren hatte die Hochschule nach Berichten des "Guardian" ein weitreichender Fall von sexueller Belästigung erschüttert.

Nun will die Uni mit Klimaschutz punkten - nicht nur durch Fleischverzicht: Von September an soll der Mitteilung zufolge eine Gebühr von 10 Pence (11 Cent) auf Wasserflaschen und Einwegbecher aus Plastik erhoben werden. Außerdem werde die Hochschule mehr Sonnenkollektoren auf dem Campus im Südosten der britischen Hauptstadt installieren und in ihre Schrebergartenanlage investieren.

in der Debatte um den Klimawandel gilt Rindfleisch unter vielen Wissenschaftlern als Klimakiller, der Verzicht darauf grundsätzlich als sinnvoll. Jedes Kilo Rind, das in Deutschland verkauft wird, erzeugt laut dem Klimarechner des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu) im Schnitt ein Äquivalent von gut zwölf Kilogramm CO2. Zum Vergleich: Wird ein Kilogramm Schweinefleisch erzeugt, entstehen ungefähr vier Kilogramm CO2. Geflügel liegt in einem ähnlichen Bereich. Bei der Produktion von einem Kilo Kartoffeln werden dagegen nur 0,4 Kilogramm CO2-Emissionen frei.