Ein kleines Budget, horrende Mietpreise: Wohnraum ist teuer, vor allem für Studenten. Im Durchschnitt wohnen sie auf 29 Quadratmetern - das war auch schon im Jahr 2014 so. Allerdings zahlen sie heute in der Regel 386 Euro für ihre Warmmieten - das sind 54 Euro mehr als noch vor fünf Jahren. Das geht aus einer Befragung der Universität Maastricht und dem Personaldienstleister Studitemps hervor.

Eckhard Köhn, Geschäftsführer von Studitemps, sieht in der Suche nach bezahlbaren Wohnungen eine der größten Herausforderungen für Studierende: "Meist haben sie die Kosten des Studiums unter- und die Chance auf einen Wohnheimplatz überschätzt."

Das Extrembeispiel München macht deutlich, wie angespannt die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist: Zu Beginn des Wintersemesters 2018/2019 warteten dort mehr als 11.200 Studierende auf einen Platz im Wohnheim. In keiner Stadt sind die Mietpreise laut der Studie so hoch wie in München.

Immerhin: Für ihre teuren Mietkosten müssen Studierende heute weniger arbeiten als noch 2014. Da der durchschnittliche Stundenlohn der Studie zufolge in den vergangenen Jahren von neun auf elf Euro gestiegen ist, müssen Studierende heutzutage nur noch 34 Stunden pro Woche tätig sein, um ihre Miete bezahlen zu können - 2014 waren es noch zwei Stunden mehr.

Überraschend ist das Ranking des Mietpreisindex: Er listet Städte nach dem Verhältnis zwischen durchschnittlicher Monatsmiete und Stundenlohn. Demnach zeigt sich: Wiesbaden ist die Stadt mit dem teuersten Mietpreisindex. Dort bekommen die Studenten einen geringeren Stundenlohn als beispielsweise in München, während sie vergleichsweise mehr für ihre Miete zahlen.

"Die Studenten selbst haben wenig Mittel, sich gegen die Mietsteigerung zu wehren", sagt Kühn. Dementsprechend brauche es mehr Wohnheimplätze, Sozialwohnungsbau und mehr Zulagen in Form von Bafög oder Wohnungsgeld in den besonders teuren Städten. Der Bafög-Satz wurde allerdings erst vor Kurzem angehoben.

Weitere Erkenntnisse der Studie:

Am teuersten ist der Quadratmeter in Konstanz mit mehr als 20 Euro, in Halle zahlt man dafür am wenigsten - rund elf Euro. Mit knapp 16 Euro bietet Köln den günstigsten Quadratmeterpreis in den fünf größten Städten Deutschlands.

Der Westen ist teurer als der Osten: Abgesehen von Berlin liegen die 34 teuersten Hochschulstädte ausnahmslos in den alten Bundesländern. Während man in München durchschnittlich 480 Euro Miete zahlt, sind es in Jena nur 296 Euro.

Bundesweit lebt jeder dritte Student in einer Wohngemeinschaft, ungefähr 26 Prozent haben eine eigene Wohnung, ein knappes Viertel lebt bei den Eltern und rund 16 Prozent sind in Wohnheimen untergebracht. Großstadtkinder kommen vor allem bei ihren Eltern unter. "Die hohen Mieten lassen den Schritt zu mehr Selbstständigkeit oftmals nicht zu", sagt Eckhard Köhn.

Dass so viele Studenten mittlerweile in eigenen Wohnungen leben würden, sei dem Studitemps-Geschäftsführer zufolge nicht verwunderlich - denn Wohnraum für Wohngemeinschaften seien heute einfach knapper und umkämpfter: "Immer mehr junge Menschen leben auch nach ihrer Studienzeit, wenn sie bereits arbeiten, weiter in einer WG. Diese Wohnungen fehlen auf dem Markt dann für neue Studierende", so Köhn.

Das deckt sich mit einer Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts: Demnach ist der Mietmarkt für Studierende vor allem deshalb so angespannt, weil es insgesamt weniger WGs gibt, immer mehr Menschen studieren und der Anteil ausländischer Studierenden gestiegen ist. Außerdem würden immer mehr Studierende einen Studienort wählen, der weit von ihrem Elternhaus entfernt ist.