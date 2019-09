Wegen Datenmissbrauchs sperrt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den renommierten Tübinger Hirnforscher Niels Birbaumer und seinen Mitarbeiter Ujwal Chaudhary für mehrere Jahre. Sie wirft den Forschern wissenschaftliches Fehlverhalten vor.

Daten in einer Studie über die Kommunikation mit gelähmten Patienten sind demnach gefälscht. Birbaumer wird für fünf Jahre von der Antragsberechtigung und von jeder Gutachtertätigkeit bei der DFG ausgeschlossen, sein Mitarbeiter für drei Jahre, teilte die DFG am Donnerstag in Bonn mit.

Zudem will die Forschungsgemeinschaft Fördermittel zurückfordern, die bereits bewilligt und verwendet wurden - sofern die Forschungsprojekte Grundlage der zwei Publikationen waren, in denen der DFG Falschangaben feststellte. Angaben zur Höhe der Rückforderung machte die DFG nicht.

Die beiden Veröffentlichungen muss Birbaumer zurückziehen. Dass die DFG im Zusammenhang mit den Sanktionen auch die Namen der Forscher nennt, ist ungewöhnlich und spricht für eine besondere Bedeutung des Falls. Andererseits heißt es in dem Beschluss, die DFG verbinde mit der Entscheidung "keine Aussage zur Validität der von den beiden Forschern aufgestellten Thesen".

Antworten per Gedankenübertragung?

Birbaumer hatte im Jahr 2014 Patienten mit der Nervenkrankheit ALS untersucht und die Ergebnisse 2017und 2019 im Fachmagazin "Plos Biology" veröffentlicht, auch der SPIEGEL hatte darüber berichtet. Sie galten als Sensation: Die vollständig gelähmten und sprachunfähigen Menschen sollten Fragen in Gedanken beantworten, während die Wissenschaftler mit einer speziellen Kopfhaube und Computern ihre Hirnaktivität maßen. Dabei stützten sich die Forscher ihren eigenen Angaben zufolge unter anderem auf Messungen von Hirnströmen (EEG) und Sauerstoffgehalt verschiedener Hirnregionen (Infrarotspektroskopie). Der Studie nach sollte auf diese Weise eine Kommunikation möglich sein.

Einen ersten Hinweis auf mögliche Fehler in der Studie gab ein Postdoktorand bereits 2018. Mehrere Untersuchungen konnten die Vorwürfe gegen die Studie nicht entkräften. Birnbaumer hingegen hatte in einer Stellungnahme die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen und angekündigt, alle "angeblichen Fehler" zu widerlegen.

Insgesamt stellte der DFG in drei Fällen Falschangaben fest: Unter anderem zeichneten die Wissenschaftler die Untersuchungen ihrer Patienten nur unvollständig per Video auf - anders als von ihnen in der Studie von 2017 beschrieben. Außerdem sei eine Datentiefe vermittelt worden, "die es de facto so nicht gegeben habe".

Nach der Entscheidung der DFG räumte Birbaumer "Unzulänglichkeiten bei der Publikation" ein. Die Untersuchungen der schwer kranken Menschen hätten immer wieder unterbrochen werden müssen, weil der Zustand der Patienten dies erfordert habe. Deshalb sei unter anderem nicht jeder einzelne Schritt der Datenauswertung beschrieben und durch begleitende Videoaufnahmen dokumentiert worden, so Birbaumer in einer Erklärung. Die Stellungnahme des Forschers können Sie hier nachlesen: