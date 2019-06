Die britische Elite-Universität Oxford hat eine Spende in Höhe von 150 Millionen Pfund (rund 168 Millionen Euro) von US-Milliardär Stephen A. Schwarzman erhalten. Mit der höchsten Einzelspende in der Geschichte der Hochschule soll das "Stephen A. Schwarzman Centre" für Geisteswissenschaften entstehen.

In dem Gebäude sollen unter anderem die Fakultäten für unter anderem Geschichts- und Sprachwissenschaften, Philosophie, Musik und Theologie zusammengelegt werden. Rund ein Viertel aller Oxford-Studenten sind in diesen Fächern eingeschrieben. Zusätzlich soll dort ein neues Institut für Ethik im Umgang mit Künstlicher Intelligenz entstehen, wie die Universität mitteilte.

Schwarzman ist Gründer, Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Blackstone. Zuvor studierte er in Yale und Harvard und machte Karriere bei Lehman Brothers an der Wall Street. Sein Vermögen wird vom US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin "Forbes" auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzt.

"Bedeutendstes Thema der Zeit"

Der "BBC" sagte Schwarzman, der bis 2017 Mitglied eines Beratergremiums von US-Präsident Donald Trump war, er habe das Geld an Oxford gespendet, da künstliche Intelligenz das bedeutendste Thema der Zeit sei. Universitäten müssten daher dabei helfen, ethische Grundsätze für den schnellen technologischen Wandel zu entwickeln.

Die britische Regierung begrüßt laut "BBC" das Investment. Louise Richardson, Vizekanzlerin der Universität, nannte die Spende eine "wesentliche Unterstützung für den Wert der Geisteswissenschaften im 21. Jahrhundert und für die Oxford-Universität als weltweiten Spitzenreiter auf diesem Gebiet".

Schwarzman, der sich auf der Webseite von Blackstone als "aktiver Philanthrop" bezeichnet, hat bereits jede Menge Geld an US-amerikanische Universitäten gespendet, darunter 350 Millionen US-Dollar an das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und 150 Millionen US-Dollar an Yale. In Chinas Tsinghua University investierte er 575 Millionen US-Dollar und rief dort das "Schwarzmann-Stipendium" ins Leben.

Auch seiner eigenen High School in Abington um US-Bundesstaat Pennsylvania gab der Blackstone-Chef 25 Millionen Dollar. Dafür sollte diese nach ihm benannt werden. Dies jedoch verhinderten die Einwohner der Stadt.