SPIEGEL: Frau Janke, Sie haben Ihre Doktorarbeit an der Universität Rostock am selben Tag mit Ihrer Schwester begonnen und abgeschlossen. War das abgesprochen?

Janke: Bevor wir angefangen haben, sind wir zusammen vier Monate durch Neuseeland gereist, Work and Travel. Wir sind dementsprechend am selbenTag zurückgekommen, haben für unsere Promotionen das gleiche Stipendium bekommen - und konnten deshalb auch am selben Tag anfangen.

Zur Person Julia Janke Sophie Janke, Jahrgang 1990, hat Chemie im Bachelor und im Master in Berlin studiert. Zur Promotion ist sie ihrer Zwillingsschwester nach Rostock gefolgt, mittlerweile arbeitet sie wieder in Berlin.

SPIEGEL: Es war aber kein Zufall, dass Sie auch am selben Tag abgegeben haben, oder?

Janke: Der Abgabetag war ein Stichtag: Bis dahin konnte man die Doktorarbeit einreichen, um sie noch im Sommersemester zu verteidigen. Da wir bei der Verteidigung der jeweils anderen dabei sein wollten und weil wir mittlerweile beide arbeiten, haben wir beide doch später verteidigt - und konnten so auch zusammen feiern.

SPIEGEL: Sie sind für die Promotion extra von Berlin nach Rostock zu Ihrer Schwester gezogen, die dort bereits ihren Bachelor und Master gemacht hat. Warum?

Janke: Wir wollten sowieso näher zusammen ziehen. Meine Schwester hat dann einfach ihren Professor gefragt, ob er nicht auch noch Platz am Lehrstuhl für mich hätte. Er fand es toll - und hat zugesagt.

SPIEGEL: Wie ähnlich waren Ihre beiden Promotionsthemen in der Organischen Chemie?

Janke: Wir waren in derselben Arbeitsgruppe und haben dieselben Methoden verwendet, allerdings in unterschiedlichen Laboren. Bei Problemen konnten wir uns dementsprechend unterstützen und gemeinsam Ideen suchen, wie wir sie lösen können. Drei Jahre lang haben wir uns jeden Tag auf der Arbeit gesehen und auch zusammen gelebt.

SPIEGEL: Nervt das nicht, die eigene Schwester so lange täglich zu sehen - bei der Arbeit und zu Hause?

Janke: Kleinere Streitereien hatten wir bestimmt mal - aber früher war es auf jeden Fall häufiger. Als Zwillinge versuchen wir eher, den anderen aufzubauen - egal, was ist. Man beruhigt dann eher, als dagegen zu halten.

SPIEGEL: Ihr Doktorvater hat gesagt, dass es eine Zeit gegeben hätte, in der er sie kaum auseinanderhalten konnte. Wie war das bei Ihren restlichen Kollegen und Kolleginnen?

Janke: Es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis uns niemand mehr verwechselt hat - vor allem von weiter weg oder auch von hinten. Ich glaube es ist einfacher, wenn man uns schon getrennt voneinander kennengelernt hat. Das war bei den meisten Doktoranden bei uns in der Arbeitsgruppe nicht der Fall, deshalb war es schwieriger.

SPIEGEL: Für die Arbeit sind Sie nun zurück nach Berlin gegangen, Ihre Schwester nach Hamburg. Freuen Sie sich darauf, nun alleine zu leben und zu forschen?

Janke: Es ist merkwürdig, jetzt wieder alleine in Berlin zu wohnen - weil es einfach schöner ist, Sachen zusammen zu machen. Abends können wir uns jetzt nicht mehr sehen, um miteinander zu sprechen. Aber zum Glück gibt es Telefone.