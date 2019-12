Nach Wahldesaster an Göttinger Uni "In Universitäten sind Kritiker gerne laut"

Fast wäre Sascha Spoun Präsident der Uni Göttingen geworden. Doch die Berufung wurde für alle Beteiligten zum Desaster. Zuerst mit großer Mehrheit gewählt, dann heftig angefeindet von einer Professoren-Minderheit, die gegen ein fehlerhaftes Auswahlverfahren protestierte, verzichtete Spoun schließlich auf den Chefposten. Er blieb Präsident an der Leuphana-Universität Lüneburg - wo allerdings schon bald neuer Ärger auf ihn wartete.

SPIEGEL: Herr Spoun, mit welchen Gefühlen denken Sie an Ihren Sommer in Göttingen?

Sascha Spoun: Die ganze Geschichte kommt mir schon sehr weit weg vor. Besonders lebhaft erinnere ich mich aber an meine Freude über das gute Wahlergebnis und an viele sehr gute Gespräche vor und nach der Wahl zur Vorbereitung des Amtsantritts. Erstaunlich bleibt für mich, wie eine kleine Gruppe von Professoren einen demokratisch legitimierten Entscheidungs- und Wahlprozess inhaltlich dermaßen in Frage stellen konnte.

SPIEGEL: Es gab aber doch Verfahrensfehler. Die Findungskommission hat einzelne Auswahlschritte nicht komplett dokumentiert. In ihrer Rückzugserklärung sprachen Sie selbst von "erheblichen Zweifeln an der Rechtskonformität". Zudem monierten einige Professoren in einer Protestnote, dass Sie als einziger Kandidat vorgeschlagen wurden und gingen auch deshalb auf Konfrontation. Ist Göttingen für Sie eine Niederlage?

Spoun: So empfinde ich den Göttinger Sommer nicht. Mir war angesichts der Verfahrensschwierigkeiten wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen. Das habe ich getan, und das zahlte sich aus. Viele Wissenschaftler in Göttingen, vor allem aber auch in Lüneburg und der ganzen Bundesrepublik zeigten mir ihre Wertschätzung, meldeten sich per Mail, SMS, riefen an oder sprachen persönlich mit mir.

SPIEGEL: In der Öffentlichkeit zogen sich ihre Unterstützer zurück. Hat Sie das enttäuscht?

Spoun: In Universitäten sind Kritiker gerne laut. Diejenigen, die einverstanden sind oder unterstützen, formulieren das meistens nicht öffentlich, sondern persönlich und vertraulich. So war das auch in diesem Fall. Ich nahm es, wie es war.

SPIEGEL: Was können Hochschulen aus dem Göttinger Wahldebakel lernen?

Spoun: In Universitäten sind Konflikte normal. Ganz wichtig ist aber, dass sie nicht während oder nach einem Auswahlverfahren zu Lasten einzelner Personen ausgetragen werden. Sie sollten vorher bearbeitet werden. Hochschulen müssen sich über ihre spezifischen Ziele, ihre Ambitionen und ihre Besonderheiten im Klaren sein. Erst dann lassen sich die Aufgaben beschreiben und die Qualifikationen benennen, die die gesuchte Führungspersönlichkeit mitbringen sollte.

So lief das Wahldesaster in Göttingen ab Die Ausschreibung Anfang 2019 schreibt die Universität Göttingen die Präsidenten-Stelle aus. Die sechsköpfige Findungskommission leitet Wilhelm Krull. Der Vorsitzende des Stiftungsrates ist hauptamtlich als Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung tätig. Im Frühsommer empfiehlt die Findungskommission Sascha Spoun als einzigen Kandidaten zur Wahl. Die Wahl - und der Protest Am 20. Juni wird Spoun mit großer Mehrheit im Senat zum Nachfolger von Ulrike Beisiegel gewählt, die das Präsidentenamt Ende September vorzeitig abgeben wird. Kurz nach der Wahl mobilisieren einige Professoren zum Widerstand. Sie veröffentlichen eine Protestnote und fordern unter anderem den Rücktritt des Stiftungsvorsitzenden Krull. Der Gang vors Gericht Im August wird beim Verwaltungsgericht Göttingen eine Konkurrentenklage eingereicht. Die Universität soll zur gerichtlichen Überprüfung des Auswahlverfahrens die dazu gehörenden Dokumente offenlegen. Dies ist ihr nicht möglich. Der Rücktritt Am 21. August erklärt Sascha Spoun seinen Rücktritt. Einen Tag später legt Wilhelm Krull seine Ämter an der Universität Göttingen nieder und begründet den Schritt mit der "aus formalrechtlichen Gründen gescheiterten Berufung von Herrn Spoun". Mitte September wählt der Senat den ehemaligen Max-Planck-Forscher und Leibniz-Preisträger Reinhard Jahn zum Übergangpräsidenten. Er tritt sein Amt am 1. Dezember an.

SPIEGEL: Ist das realistisch?

Spoun: Die Universität Lüneburg hat genau diese Reihenfolge eingehalten, bevor sie mich im Jahr 2005 zum Präsidenten wählte.

SPIEGEL: Als Ihre Amtszeit in Lüneburg Anfang des Jahres zum dritten Mal verlängert wurde, gab es durchaus Kritik. Die Stelle war nicht ausgeschrieben worden.

Spoun: Die Kritik richtete sich auf das Verfahren. Die Möglichkeit, dass ein Uni-Präsident ohne Ausschreibung wiedergewählt werden kann, bietet das Niedersächsische Hochschulgesetz und wird häufig genutzt. Im Senat hatten alle vier Statusgruppen darüber diskutiert und sich darauf geeinigt, davon Gebrauch zu machen.

SPIEGEL: Was halten Sie davon, Präsidien in einer Urwahl zu bestimmen?

Spoun: In Deutschland sind Universitäten sehr stark von der akademischen Selbstverwaltung geprägt, die in verschiedenen Gremien geleistet wird. An diese werden die jeweiligen Aufgaben delegiert. Nach diesem Prinzip funktionieren Universitäten. Die Urwahl der Präsiden würde sich nicht in diese Kultur fügen.

SPIEGEL: Hat man Ihnen in Lüneburg übel genommen, dass Sie zwischenzeitlich nach Göttingen wechseln wollten und dann doch blieben, als es dort nicht passte?

Spoun: In Lüneburg erlebe ich eine große Wertschätzung für die gemeinsame Arbeit, die wir in den vergangenen 13 Jahren geleistet haben. Wir greifen jetzt zum Beispiel genau die Ideen auf, die in der Zeit entwickelt wurden, in der man dachte, ich würde nach Göttingen gehen.

SPIEGEL: Das von Stararchitekt Daniel Libeskind entworfene neue Zentralgebäude sollte die Universität als Ganzes voranbringen. Nun gab es eine Kostenexplosion von ursprünglich 57 auf nunmehr 109,3 Millionen Euro. In Medienberichten heißt es, die Uni müsse Mehrkosten selbst tragen und eine Lücke von mehr als 20 Millionen Euro schließen. Wo soll das Geld herkommen?

Spoun: Wir selbst haben uns bereiterklärt, die noch bestehende Finanzierungslücke aus eigener Kraft zu schließen, ohne dass dies zu Lasten von Forschung und Lehre geht. Gestiegene Einnahmeerwartungen aus der Verwertung von Liegenschaften und die rechtzeitige Bildung von Rücklagen aus dem Investitionshaushalt machen das möglich.

SPIEGEL: Es gibt Stimmen, die heute über Ihr Bleiben in Lüneburg nicht glücklich sind. Mit ihrem Reformkurs sind Sie umstritten. Als Führungsperson scheinen Sie polarisierend zu wirken.

Spoun: Wenn ich mich beschreiben müsste, würde ich mich als akademischen Unternehmer beschreiben, der die Zukunft seiner Uni zusammen mit ihren Mitgliedern konkret gestaltet, nicht einfach zu allem Ja sagt und auch unangenehme Entscheidungen trifft. Das gibt es offensichtlich nicht so häufig und mag manche verwundern. Für mich trägt eine Hochschule eine große Verantwortung für die Gesellschaft. Ihr ist sie zur Rechenschaft verpflichtet.