Reinsetzen und zuhören: Im Wintersemester 2018/2019 haben rund 37.000 Gasthörerinnen und Gasthörer Lehrveranstaltungen an deutschen Hochschulen besucht. Das waren rund zwei Prozent mehr als im Wintersemester zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Insgesamt stieg die Zahl der deutschen Gasthörerinnen und Gasthörer demnach um vier Prozent auf 33.400, während die Zahl der ausländischen Gaststudierenden um 13 Prozent auf 4.000 zurückging.

Gasthörer und Gasthörerinnen können auch ohne Abitur an einzelnen Kursen oder Vorlesungen an Hochschulen und Universitäten teilnehmen. In der Regel dürfen sie weder Prüfungen schreiben, noch erhalten sie einen offiziellen Abschluss.

Häufig haben Gasthörer einen allgemeinen Zugang zu Lehrveranstaltungen und können sich in einzelnen Wissensgebieten weiterbilden. Soweit sie die Wahl haben, war im Wintersemester 2018/2019 das Fach Geschichte am beliebtesten, gefolgt von Wirtschaftswissenschaften und Philosophie, heißt es in der Mitteilung des Statistischen Bundesamtes.

In Deutschland gibt es knapp drei Millionen offiziell eingeschriebene Studierende, ein Bruchteil von ihnen, etwas mehr als ein Prozentpunkt, sind Gasthörer. Unter ihnen waren zuletzt mehr Frauen und der Altersschnitt war etwas höher als im Wintersemester zuvor: Rund 48 Prozent der Gasthörerinnen sind Frauen, das Durchschnittsalter beträgt etwas mehr als 52 Jahre. Jeder zweite Gasthörer ist 60 Jahre oder älter.