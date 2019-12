Vertrag mit Internetkonzern Was die TU München im Stillen für Facebook erforscht

Drittmittelforschung? Kein Problem, heißt es gerne bei den Hochschulen, die sie durchführen. Die Wissenschaftsfreiheit werde gewahrt, der Einfluss der Geldgeber auf die Forscher sei kaum der Rede wert.

Die Debatte über Forschungs- und Kooperationsverträge gestaltet sich oft schwierig: In vielen Fällen sind die Verträge nicht öffentlich. Das gilt auch für einen Vertrag, den die TU München mit Facebook Technologies geschlossen hat, einer Facebook-Tochter, die sich mit virtuellen Welten beschäftigt.

Es geht um klassische Auftragsforschung. 260.003,63 Euro sollen an die Universität fließen, heißt es im Vertrag, der auf Juni 2019 datiert ist und dem SPIEGEL vorliegt. Die Forschung und Entwicklung werde "in enger Abstimmung" mit Facebook durchgeführt. Und mindestens jedes Vierteljahr bekomme Facebook von den Forschenden schriftliche Berichte zu ihrem Fortschritt.

Von der TU München heißt es auf Nachfrage, dies sei ein einzelner Vertrag. Eine von mehr als 1000 Vereinbarungen zu Forschungskooperationen, die die TU München abgeschlossen habe. Für solche Kooperationen genutzte Vertragsvorlagen seien einsehbar.

Kein Wort über die Kooperation an anderer Stelle

Bemerkenswert sind das Dokument und die Kommunikationsstrategie dazu trotzdem. Einerseits, weil allgemein wenig dazu nach außen dringt, unter welchen Bedingungen Tech-Konzerne wie Facebook oder Google mit Hochschulen kooperieren. Und anderseits, weil die TU München Anfang des Jahres mit der Ankündigung, sie erhalte von Facebook eine Millionengeschenk, deutschlandweit Schlagzeilen machte - wenn auch nicht nur positive. Die Nachricht zeigte: Es existiert ein öffentliches Interesse am Verhältnis zwischen der Exzellenzuniversität und dem Internetkonzern.

6,5 Millionen Euro will Facebook der TU München in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen, hieß es im Januar. Das Geld, in jenem Fall eine Schenkung "ohne weitere Vorgaben", soll in ein Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz (KI) fließen.

Ausgerechnet Facebook als großer Ethik-Vorkämpfer, fragen sich seitdem Kritiker: Das Unternehmen, das schon einmal ein Experiment zuließ, bei dem heimlich Nutzer-Timelines manipuliert wurden? Der Konzern, der lange kein Problem darin sah, Dritte über sein Netzwerk Nutzerdaten sammeln zu lassen?

Die TU München konnte solche Kritik kontern. Mit dem Hinweis, dass es eine Unterstützung "ohne irgendwelche Auflagen und Erwartungen" sei. Man forsche völlig unabhängig von Facebooks Wünschen.

Virtual-Reality-Technologien der nächsten Generation

Beim Vertrag aus dem Juni - der nichts mit dem vieldiskutierten Ethik-Institut und den 6,5 Millionen Euro tun hat - ist die Lage anders. Aber Facebook ist wieder im Spiel. Hier ist klar, wer was im Auftrag des Konzern zu tun hat. Warum wurde der Transparenz halber nicht auch dieses Projekt bekannt gemacht? Was spricht dagegen, wenn der Vertragsinhalt offenbar nicht ungewöhnlich ist, aber das Interesse an Facebooks Einfluss oder Nichteinfluss auf Forschungseinrichtungen vergleichsweise groß?

Von einem Facebook-Sprecher heißt es, es handele sich um "einen von vielen Verträgen", welche die "AR-/VR-Forschungsgruppe" des Konzerns mit Universitäten weltweit abgeschlossen hätten. Ziel sei es, Augmented- und Virtual-Reality-Technologien der nächsten Generation zu bauen.

Einer dem Vertrag angehängten "Leistungsbeschreibung" zufolge soll ein Algorithmus entwickelt werden, der 3D-Oberflächen verbessert, die mit sogenannten RGB-D-Sensoren erfasst wurden. Ein Fokus liegt dabei auf "bekleideten (sich möglicherweise bewegenden) Individuen".

13 Lehrstühle ausgerechnet in Heilbronn

Die TU München ist für solche Projekte ein passender Partner - auch weil sie gern fremdes Geld annimmt. Forschungsprojekte für Drittmittelgeber sind hier Alltag. Mal geht es um Arbeiten für das US-Militär, mal um gleich 20 Stiftungsprofessuren, die von der Stiftung des Lidl- und Kaufland-Gründers Dieter Schwarz auf Lebenszeit gespendet wurden - verbunden mit der Maßgabe, dass 13 dieser Lehrstühle als TU-Dependance auf einen neuen Campus nach Heilbronn kommen. Der Ort ist, Zufall wird das kaum sein, die Heimatstadt von Schwarz. Den Spender dürfte das Vorhaben im Laufe der Jahre einen dreistelligen Millionenbetrag kosten - genaue Summen oder Einzelheiten gibt die TU München nicht bekannt.

Was bei Organisationen wie Transparency International oder dem Portal Hochschulwatch.de auf Kritik stößt, findet Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft, nicht anstößig. Der Einfluss von Unternehmen auf die Hochschulen sei gering und schrumpfe sogar, weil große Firmen mehr und mehr im Ausland investierten, sagt er.

Abschreckend wirke auch die Medienberichterstattung über die Geldgeber: "Wenn jemand den Hochschulen viel Geld spendet und von den Medien dafür an den Pranger gestellt wird, überlegt man sich natürlich, ob man das nochmal macht."

Verschwiegenheit ist typisch

Der frühere Präsident der TU München, Wolfgang Herrmann, auf den die offensive Drittmittelakquise der Uni zurückgeht, sagte vergangenes Jahr: "Hochschulen sind in Deutschland chronisch unterfinanziert, warum sollte man dann nicht das Geld aus der Wirtschaft bei gleichen Wertevorstellungen nehmen?"

Die Offenheit gegenüber den Geldgebern ist bei vielen Unis aber an Schweigsamkeit gekoppelt, wenn es um die Einzelheiten solcher Kooperationsverträge geht. So ließ sich die Universität zu Köln auf einen jahrelangen Rechtsstreit ein, um die Offenlegung eines Kooperationsvertrags zur Arzneimittelforschung mit der Bayer HealthCare AG zu verhindern. 2015 entschied das Oberverwaltungsgericht Münster, dass der Vertrag geheim bleiben darf.

Auch die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz hatte bei einem 150 Millionen Euro schweren Drittmittelprojekt auf Geheimniskrämerei gesetzt. Nach einem Urteil des Mainzer Verwaltungsgerichts musste sie 2016 den Vertrag mit der Boehringer Ingelheim Stiftung jedoch Journalisten zugänglich machen.

"Schwerwiegender Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit"

Klaus Ferdinand Gärditz, Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht an der Universität Bonn, hat für den SPIEGEL den Vertrag zwischen der TU München und Facebook Technologies durchgesehen. Er hatte sich in einem Gutachten auch schon dem umstrittenen Mainzer Projekt gewidmet.

Einige Teile des Vertrags wirkten auf ihn unproblematisch, schreibt Gärditz. Einer der Paragrafen jedoch unterwerfe grundsätzlich "sämtliche Informationen, die der Fördergeber entsprechend einstuft", der Vertraulichkeit, so der Eindruck des Rechtswissenschaftlers. Es gebe zwar Ausnahmen von dieser Regel. Insgesamt sei aus seiner Sicht aber nicht sichergestellt, dass eine Zurückhaltung von Informationen wirklich nur berechtigten Geheimhaltungsbedürfnissen des Fördergebers diene.

Hinzu komme, dass der Vertrag wissenschaftliche Veröffentlichungen seiner Interpretation nach umfassend einer Genehmigung durch den Fördergeber unterwerfe, so Gärditz. Dies halte er für einen "schwerwiegenden Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit" der Forschenden. Laut Vertrag kann Facebook die Veröffentlichung von Ergebnissen bis zu drei Monate lang verzögern, "bis zur Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung" - ein Passus, der auch in den TU-Musterverträgen auftaucht.

Gibt es noch mehr solcher Verträge?

Auf solche Kritik angesprochen, verweist die Hochschule darauf, dass Facebook als Auftraggeber jede Menge geistiges Eigentum in das Projekt einbringe. Die Verträge der TU unterliegen "unserem Code of Conduct, der Vertraulichkeit dabei gebietet", heißt es. Facebook teilt mit, der Vertrag folge dem "typischen Ansatz" der Firma für akademische Kooperationen.

Auf die Frage, ob es nur diesen einen Kooperationsvertrag gebe oder ob noch mehr gemeinsame Auftragsforschungsprojekte existieren, liefern beide Parteien keine eindeutige Antwort. "Wir unterhalten Forschungskooperationen mit zahlreichen deutschen und internationalen Unternehmen der High-Tech-Industrie", teilt die TU München mit. Dabei bleibt sie auch auf Nachfrage.