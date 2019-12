Die Uni Kiel und das Nikab-Verbot "Die Sache muss geklärt werden"

SPIEGEL: Ende Januar wollte Ihre Hochschule die Gesichtsverschleierung verbieten, weil eine Studentin mit Nikab zu einer Lehrveranstaltung erschienen war. Konnten Sie das Verbot durchsetzen?

Pistor-Hatam: Nein. Wir mussten feststellen, dass uns die rechtliche Grundlage für ein vollständiges Verbot fehlte. Eine Universität kann nur eine Richtlinie für konkrete Situationen erlassen.

SPIEGEL: Haben Sie das getan?

Pistor-Hatam: Ja. Vor Prüfungen muss eine Nikab-Trägerin jetzt ihren Schleier vor einer Frau lüften, damit man weiß, sie ist es wirklich. Außerdem darf aus Sicherheitsgründen in gewissen Situationen, etwa im Labor, kein Nikab getragen werden.

Zur Person Anja Pistor-Hatam, Jahrgang 1962, studierte die Fächer Islamwissenschaft, Neue und Neueste Geschichte in Freiburg. Seit 2014 ist sie Vizepräsidentin für Studienangelegenheiten, Internationales und Diversität der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

SPIEGEL: Die Universität hat im Februar das Land Schleswig-Holstein gebeten, ein Vollverschleierungsverbot für alle Hochschulen zu erlassen, so wie Bayern das getan hat. Seitdem zerreißt der Streit darüber die Jamaikakoalition. Beschlossen wurde nichts. Enttäuscht Sie das?

Pistor-Hatam: Es ist ein politischer Prozess, insofern war mit langwierigen Diskussionen zu rechnen. Aber die Sache muss geklärt werden. Das Grundgesetz gebietet nicht nur die Religionsfreiheit, sondern auch die Wissenschaftsfreiheit. Um die ausüben zu können, braucht es die offene Kommunikation.

SPIEGEL: Warum dauert die Entscheidungsfindung aus Ihrer Sicht so lange?

Pistor-Hatam: Es handelt sich um eine in vielerlei Hinsicht komplexe und schwierige Frage. Die Grünen im Kieler Landtag haben sich gegen ein Verbot der Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen ausgesprochen. Doch in dieser Frage sind die Grünen selbst gespalten. Sogar von Gründungsmitgliedern der Grünen habe ich gehört, dass sie die Argumente der Fraktion gegen ein Verbot nicht nachvollziehen können.

SPIEGEL: Sie sind von Haus aus Islamwissenschaftlerin. Wie zwingend gehört der Schleier zum Islam?

Pistor-Hatam: Da gibt es keine einheitliche Meinung, sondern verschiedene Interpretationen islamischer Glaubensvorschriften. Aber es gibt natürlich muslimische Gemeinschaften, die die Vollverschleierung vorschreiben. Trotzdem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) geurteilt, dass ein Vollverschleierungsverbot nicht gegen die Menschenrechte - also auch die Religionsfreiheit - verstößt. Damit hat der EGMR ein Gesetz in Frankreich legitimiert: Frauen dürfen dort mit Gesichtsschleier nicht mehr auf die Straße gehen.

SPIEGEL: Verstehen Sie die Vorbehalte gegen ein Verbot?

Pistor-Hatam: Ich verstehe das Unbehagen darüber, dass es hier um ein Verbot geht, das wieder einmal nur Frauen, ihren Körper und ihre Bekleidung betrifft. Salafistische Männer hingegen dürfen mit langem Bart und kürzerer Hose herumlaufen und studieren. Aber es ist nun mal so: Muslimische Männer verhüllen ihr Gesicht nicht.

SPIEGEL: Was ist mit der Studentin, die den Streit ausgelöst hat?

Pistor-Hatam: Sie studiert an unserer Universität mit Nikab, muss aber ihre Identität gegebenenfalls zweifelsfrei feststellen lassen.