Laura* schreibt:

"Im Winter hat es bei uns im Bad nur 17 Grad, in der Küche 15 Grad und auf der Toilette sogar nur 12 Grad. Meine Mitbewohner wollen einfach nicht heizen. Seitdem ich dort lebe, habe ich durchgehend eine Blasenentzündung und friere außerhalb meines Zimmers in jedem Raum. Da wir im Erdgeschoss wohnen, kommt auch vom Boden eine eisige Kälte, zudem ist das Haus alt und nicht isoliert.

Ich habe meinen Mitbewohnern schon Artikel darüber geschickt, dass falsches Lüften und kalte Wände Schimmel verursachen. Einsicht zeigen sie wenig und meinen, dass es ohne Heizung umweltfreundlicher wäre und wenn man in die Küche geht, kann man die Heizung ja kurzfristig voll aufdrehen.

Unter diesen Umständen fühle ich mich sehr unwohl. Vor allem könnte ich auch alleine leben, da wir mehr wie eine Zweck-WG sind. Manchmal sehe ich meine Mitbewohner mehrere Tage nicht. Das finde ich schade und hätte gerne mehr mit ihnen zu tun. Vielleicht liegt es auch am Altersunterschied, da beide sechs und neun Jahre älter sind als ich und nicht studieren.

Ich habe jetzt die Gelegenheit, mit zwei Freunden in eine Wohnung zu ziehen. Das einzige, was mich plagt, ist mein Gewissen - da meine Mitbewohner explizit jemanden für längerfristig gesucht hatten.

Wie kann ich meine Kündigung mit ihnen besprechen? Auf was sollte ich achten?

Laura"

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

"Liebe Laura,

Sie haben es viel zu lange in der WG ausgehalten. Bitte ziehen Sie so schnell es geht aus, denn Sie gefährden dort Ihre Gesundheit. Sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, Sie haben sich bereits genug geplagt.

Wenn Sie Ihren Mitbewohnern davon berichten, dass Sie ausziehen möchten, dann sagen Sie ihnen, dass Sie Ihre Gesundheit ernst nehmen müssen und in der WG nicht so leben können. Aber bleiben Sie wohlwollend.

Es bringt nichts, im Schlechten auseinander zugehen oder die anderen gegen sich aufzubringen. Versuchen Sie so sachlich wie möglich, ihre Beweggründe zu schildern. Machen Sie Ihren Mitbewohnern keine Vorwürfe. Sie können beispielsweise erklären: 'Ihr macht es so - aber für mich kommt das leider nicht infrage.'

In Ihrer neuen WG sollten Sie die Punkte besprechen, die Sie jetzt nerven. Wie sauber und wie warm sollte es in der WG sein? All das sollten sie mit den neuen Mitbewohnern vor dem Einzug besprechen.

Sollten Sie trotzdem noch einmal in eine solche Situation kommen und die Mitbewohner lassen nicht mit sich reden, wenden Sie sich an den Vermieter. Er kann anordnen, dass in der Wohnung eine gewisse Temperatur eingehalten werden muss."