Beschwerde bei Bundeskartellamt 1&1 wirft Vodafone Behinderung beim Netzausbau vor

Der Streit zwischen den Mobilfunkunternehmen um die Probleme beim 5G-Ausbau geht in die nächste Runde. Nun kündigte 1&1 überraschend an, dass es sich an das Bundeskartellamt wendet.