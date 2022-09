Apple erklärte: »Wir haben in dieser Frage in Brasilien bereits zahlreiche Gerichtsverfahren gewonnen. Wir sind uns sicher, dass sich unsere Kunden der verschiedenen Möglichkeiten bewusst sind, mit denen unsere Geräte geladen und verbunden werden können.«

Die Entscheidung aus Brasilien kommt für den Technologiekonzern zur Unzeit. Immerhin hat Apple an diesem Mittwoch in seine Konzernzentrale in Cupertino (US-Bundesstaat Kalifornien) geladen.

Erstes großes Event seit Ausbruch der Pandemie

Dort wird Apple voraussichtlich eine neue iPhone-Generation vorstellen. Erwartet werden auch neue Modelle der Computer-Uhr Apple Watch sowie der kabellosen Airpods-Ohrhörer. Es ist Apples erstes großes Neuheiten-Event vor Ort seit Beginn der Coronapandemie. In den beiden vergangenen Jahren wurden die neuen iPhones nur online präsentiert.