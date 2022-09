Der Mitgründer von Apple, Steve Wozniak, hält wenig von bestimmten Software-Komponenten in Autos. Bei dem Kölner Kongress Digital X sagte er am Dienstag, dass er mit seinem Tesla so seine Probleme habe. Er müsse immer wieder auf den Touchscreen drücken, bis ein einfacher Befehl ausgeführt sei, etwa zur Radio-Einstellung. »Einmal musste ich 13-mal drücken, bis es funktionierte.« Eine richtige Taste wäre ihm lieber. »Wir machen die Sachen viel zu digital.«