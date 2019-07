Das "Everyday - Calendar Widget" sorgt dafür, dass man keinen Termin mehr verpasst. Zumindest in der Theorie. Mit der App kann nämlich schnell und einfach eine Art Erweiterung für den Startbildschirm erstellt werden. Dort werden dann auf einen Blick die eingetragenen Termine oder Erinnerungen anzeigt. Zu finden ist es dann unter den Widgets des Smartphones. Dieses lässt sich auch in der App beliebig verschieben oder optisch anpassen.

Die App "Face Pause" benutzt die Gesichtserkennung, die mittlerweile in den meisten Smartphones verbaut ist, um Apps zu pausieren. Das passiert nämlich immer dann, wenn der Benutzer mal seinen Blick vom Telefon abwendet. Nützlich ist das beispielsweise bei Videos und Filmen sowie Spielen, die dann direkt in Echtzeit pausiert werden können. Das funktioniert mit "Face Pause" ziemlich genau. Ist aber natürlich abhängig von der Qualität der eingebauten Gesichtserkennung.

Als "Flashback" 1992 erstmals für Konsolen und PC herauskam, war es ein besonderes Spiel. Denn sowohl technisch als auch erzählerisch gingen die Entwickler neue Wege. So setzte das Spiel auf eine Animationsart, die für realistischere Bewegungen als beispielsweise in einem "Super Mario" sorgte. Und auch die Geschichte schlägt ernste Töne an und wirkt deutlich erwachsener als die der anderen Spiele von damals.

Nur eine Minute bleibt dem Spieler in "Minit". Durch eine minimalistische Spielwelt in Pixeloptik steuert er einen Helden mit Schwert, der gegen Monster kämpft, Rätsel löst und Gegenstände findet. Das Problem: Nach einer Minute ist das Abenteuer vorbei, wenn man nicht den richtigen Weg findet. Danach geht es wieder von vorne los. Was erst frustrierend klingt, entwickelt schnell seine eigene Faszination und Motivation.

Fragt man Videospielfans nach den einflussreichsten Spielen aller Zeiten, wird ein Name sicherlich immer dabei sein: "Doom". Der Shooter legte damals den Grundstein für ein ganzes Genre und machte es auf PC und Konsolen massentauglich. Ohne "Doom" gäbe es heute wohl kein "Call of Duty", "Battlefield" oder "Counter Strike". Trotz der Jahrzehnte, die das Spiel mittlerweile auf dem Buckel hat, macht es auch heute noch Spaß und lässt sich auch auf dem Smartphone gut bedienen. Der kritisierte Log-In-Zwang soll laut Hersteller Bethesda bald mit einem Update rausfliegen.

"321 fit" ist eine simple App, die beim Training hilft. In einem schicken Retro-Stil finden sich Trainingspläne und Übungen. Die Darstellung erinnert dabei an einen Music-Player wie Spotify. So stellt man sich auch eigene Sport-Playlists zusammen, die dann nach und nach abgearbeitet werden. Das Smartphone braucht man dabei nicht in der Hand zu haben: Sobald eine neue Übung dran ist, gibt es eine Audio-Durchsage.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.