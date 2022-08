Wie viele Nutzer bisher in Look Around ihre Häuser verpixeln lassen wollten, will Apple auf Anfrage des SPIEGEL nicht sagen. Doch die Empörung hält sich offenbar in Grenzen. Eine Sprecherin des zuständigen Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht teilte dem SPIEGEL mit: »Seit Einführung des Look-Around-Features im April dieses Jahres haben uns etwa 15 bis 20 Eingaben hierzu erreicht.« Zumeist gehe es darum, dass Personen nicht nur ihr Gesicht, sondern den ganzen Körper verpixeln lassen wollen.

Datenschutzbehörden hatten strenge Auflagen erlassen: Nummernschilder und Gesichter musste Apple bereits in den Rohdaten, also vor der eigentlichen Weiterverarbeitung unkenntlich machen. Wer nachträglich sein Haus oder sein Auto verpixeln lassen will, muss eine E-Mail oder einen Brief an Apple schreiben .

Bereits im April hatte der Konzern aus Cupertino seine Karten-App runderneuert und damit seine Aufholjagd auf Google Maps fortgesetzt. Doch noch immer hat Apple Maps einen großen Haken: Das Fahrrad wird zwar als Symbol eingeblendet, aber Routen für Radler gibt es keine. Das ist Fahrradfahrern in den USA vorbehalten .