Doch nicht nur Strafverfolgungsbehörden könnten an solch sensible Daten gelangen, sondern auch Privatpersonen, etwa militante Abtreibungsgegner. Denn Datenhändler verkaufen in den USA unter anderem Bewegungsdaten. Für nur 160 Dollar konnten Journalisten des Onlinemediums »Vice« solche Daten kaufen und identifizieren, woher Menschen kamen, die zu einer Abtreibungsklinik reisten. Dass diese Daten gemeinhin anonymisiert vorliegen, muss kein großes Hindernis sein: Wissenschaftler weisen immer wieder darauf hin, dass sie sich möglicherweise deanonymisieren lassen .

Dass Zyklus-Apps nicht immer unbedingt sorgsam mit den Daten ihrer Nutzerinnen umgehen, zeigt der Fall von Flo. Flo gehört zu den beliebtesten Zyklus-Apps, mehr als 100 Millionen Mal sollen sie auf Smartphones installiert worden sein. Doch eine Recherche des Wall Street Journal legte offen, dass die App Daten weitergab. 2020 reichte die US-Handelskommission FTC Beschwerde gegen die App ein : Flo habe »Gesundheitsdaten von Millionen von Nutzern« an Drittparteien weitergegeben, darunter Facebooks und Googles Analysedienste. Flo und die FTC einigten sich im Januar 2021, die App musste die betroffenen Nutzerinnen im Nachhinein informieren und die Drittparteien auffordern, die erhaltenen Daten zu löschen. In einem Statement des Unternehmens heißt es dazu: »Es ist Flos oberste Priorität, Nutzerdaten zu schützen.« Und: »Unsere Einigung mit der FTC ist kein Schuldeingeständnis.«

Betreiber bemühen sich um Schadensbegrenzung

Nutzer in den USA, sagt Frederike Kaltheuner, seien besonders gefährdet. Kaltheuner arbeitet bei der NGO Human Rights Watch, dort leitet sie den Bereich Technologie. »Im Unterschied zu Deutschland gibt es in den USA kein umfassendes Datenschutzgesetz auf Bundesebene«, sagt sie. Es gebe zwar Regeln für den Umgang mit persönlichen Informationen, zum Beispiel im Gesundheitswesen, »aber die beziehen sich nur auf Akteure, die Teil des Gesundheitswesens sind, also Ärzte oder Krankenkassen.« Gesundheitsdaten im sehr engen Sinne seien also geschützt, allerdings »Daten von Apps und Webseiten nicht«. Man könne in den USA eine große Vielfalt von Daten völlig legal einkaufen.

Die Betreiber der Menstruations-Apps bemühen sich derweil um Schadensbegrenzung. Die Macher der App Flo etwa kündigten auf Twitter einen anonymen Modus an , der bald allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stehen soll. Name, E-Mail-Adresse und technische Identifizierungsmerkmale sollen nicht mehr mit dem Konto verknüpft sein. Bisher gespeicherte Daten kann man löschen lassen.

Ein Sprecher der Berliner App Clue sagt dem SPIEGEL, dass die App durch die Datenschutzgrundverordnung »unter dem strengsten Datenschutzgesetz der Welt verpflichtet ist, Gesundheitsdaten besonders zu schützen«. Man teile keine Daten mit Werbepartnern, »und wir verkaufen keine Nutzerdaten an Drittparteien«.