Von Wohnungen, die nicht existieren, bis zu Vermietern und Gästen, die andere sexuell belästigen, ermorden oder Zimmer verwüsten: Airbnb vermittelt Hunderttausende Wohngelegenheiten, wobei Nutzer mitunter an die Falschen geraten. Solche Horrorgeschichten versucht der Konzern auch mit Hilfe von Datenanalysen und Risikoprognosen zu verhindern.

Scoring-Software, die die Vertrauenswürdigkeit und die Persönlichkeit von Personen einstuft, könnte potenzielle Risikopersonen bereits im Vorfeld entdecken. Patentdokumente, auf die jetzt der "Evening Standard" aufmerksam gemacht hat, offenbaren, wie solch ein Verfahren theoretisch funktionieren könnte.

Ob eine ähnliche Software tatsächlich von Airbnb eingesetzt wird - und falls ja in welchem Umfang -, ist unklar. Die Patentanmeldung stammt vom Start-up Trooly, einem Unternehmen, das 2017 von Airbnb übernommen wurde.

Passt der Vermieter zum Gast?

Wie es in der Patentbeschreibung von Trooly heißt, soll Software Dokumente und Informationen identifizieren, daraus Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale ableiten und auf Basis eines Punktesystems einen "Vertrauenswürdigkeits- oder Kompatibilitätsscore der Person" errechnen. Bei letzterem wird der Beschreibung zufolge kalkuliert, wie kompatibel zwei Personen sind, im Fall von Diensten wie Airbnb etwa Vermieter und Gast. Auch Beziehungen zwischen Personen können das Ranking beeinflussen - wer etwa mit Personen vernetzt ist, die hohe Werte haben, wird selbst als tendenziell vertrauenswürdiger eingestuft.

Informationen aus kommerziellen und staatlichen Quellen wie Vorstrafenregistern, aber auch Social-Media-Inhalte und Blogs sollen dabei helfen zu kalkulieren, ob jemand zu "unzuverlässigen" Persönlichkeitsmerkmalen neigt. Darunter könnten etwa Merkmale wie Bösartigkeit, anti-soziale Tendenzen, Neurotizismus, Narzissmus oder Psychopathie fallen. Als positiv gelten dagegen Kategorien wie Offenheit, Extrovertiertheit oder Verträglichkeit.

Auch Indizien, die darauf hindeuten, dass jemand Fakeprofile hat, oder falsche Angaben macht, beeinflussen die Bewertung negativ. Abgestraft werden auch Nutzer, die die Software mit Begriffen, Fotos oder Videos verknüpft, die auf Drogen- und Alkoholkonsum hindeuten, und Menschen, die mit hetzerischen Webseiten oder Organisationen oder mit Sexarbeit in Verbindung stehen. Wer zu oft auf seinen Social-Media-Profilen wütet und online negative Kommentare verfasst, läuft ebenfalls Gefahr, eine schlechte Bewertung zu erhalten.

Social Media-Spuren als Background-Check

Software, die verspricht, Persönlichkeit und Verhalten zu prognostizieren und dabei auch Social-Media-Inhalte auswertet, wird bereits in vielen Bereichen eingesetzt - von Werbung und Finanzen bis hin zu politischen Kampagnen. Kreditunternehmen versuchen zu berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand seinen Kredit zurückzahlt. Im Zuge des Cambridge-Analytica-Skandals waren mit einer Persönlichkeitstest-App Daten von Facebook-Nutzern und deren Freunden ausgelesen worden, um aus den Likes und anderen Online-Details Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu ziehen und Wählerprofile zu erstellen.

Das Start-up Trooly, von dem die Patentunterlagen stammen, wurde bereits 2014 in Kalifornien von drei indischen Unternehmern gegründet. Airbnb gehörte Medienberichten zufolge bereits 2015 zu den ersten Kunden.

In Ländern wie Indien oder China helfen Social-Media-Analysen schon länger und in weitaus größerem Rahmen als in Deutschland bei der Vermessung von Bonität und Vertrauenswürdigkeit, auch weil es neben lockereren Datenschutzgesetzen noch keine flächendeckenden, klassischen Auskunfteien wie die Schufa gibt - und weil viele Menschen zwar keine Kreditkarte oder ein Konto besitzen, dafür aber meist ein Smartphone.

Trooly liefere "Dienstleistungen, die vertrauenswürdige Beziehungen und Interaktionen verifizieren, prüfen und vorhersagen", beschreibt sich das Unternehmen. "Unsere Machine Learning-Technologie synthetisiert digitale Fußabdrücke in Echtzeit, um reichhaltige Einblicke zu bieten - weit über Hintergrundprüfungen der alten Schule, Bonitätsprüfungen und Risikomanagement-Tools hinaus." Ratings und Beweise würden innerhalb von rund 30 Sekunden geliefert und weniger als einen Dollar pro Anfrage kosten.

Zum Kauf des Start-ups durch Airbnb kommentierte ein Unternehmenssprecher 2017: "Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um das Vertrauen zwischen Fremden auf, außerhalb und über die Plattform hinweg zu verbessern."

Globale Datenbank mit Psycho-Profilen

Ob und falls ja wie sich aktuell von Airbnb eingesetzte Software dabei von dem im Patent beschriebenen Verfahren unterscheidet, ist nicht bekannt. Airbnb hat eine SPIEGEL-Anfrage dazu bisher nicht beantwortet.

"Bei jeder Airbnb-Buchung wird vor der Bestätigung das Risiko bewertet", heißt es bislang auf der Website des Konzerns. "Wir nutzen Vorhersagemethoden und maschinelles Lernen, um auf der Stelle Hunderte von Signalen auszuwerten, die uns dabei helfen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu unterbinden, noch bevor sie eintreten." Weltweit führe das Unternehmen zudem bei Gastgebern und Gästen einen Abgleich mit Behörden-, Terroristen- und Sanktionslisten durch, in den USA werde darüber hinaus "der Hintergrund überprüft".

Dass das Unternehmen versucht, Betrüger zu entlarven, ist naheliegend. Offen ist jedoch, in welchem Umgang Airbnb seine Nutzer scannt und dazu etwa auch Social-Media-Profile durchforsten lässt - und wie treffsicher die Software ist.

"Zumindest ethisch fragwürdig"

Ob Persönlichkeitsbewertungen per Algorithmus zuverlässig funktionieren, ist zumindest umstritten. "Wissenschaftlich gesehen halte ich das für sehr gewagt", sagt Matthias Spielkamp von Bürgerrechtsorganisation AlgorithmWatch dem SPIEGEL. Auch die Angaben im Patent zu dem Verfahren hält er für "extrem dünn". "Da steht nichts zu der ganzen Methodik drin, und wie zuverlässig das funktionieren soll", so Spielkamp. Er hält es zudem "rechtlich für unklar", ob Airbnb solch ein Verfahren überhaupt anwenden dürfte.

"Scoring-Mechanismen werden häufig von Unternehmen und staatlichen Stellen eingesetzt - und zwar häufiger, als den Nutzern oft bewusst ist", sagt Spielkamp. "Selbst wenn es rechtlich in Ordnung sein sollte, solche Verfahren einzusetzen, wäre es zumindest ethisch fragwürdig, wenn die Nutzer nichts davon wissen." In der Datenschutzerklärung von Airbnb gibt es Spielkamp zufolge - im Gegensatz zu den Angaben auf der Website - keinen expliziten Verweis auf einen Einsatz einer solchen Scoring-Software.

"Es wäre ein Riesenproblem, wenn ein global agierender, einflussreicher Akteur wie Airbnb eine weltweite Datenbank mit Psycho-Profilen aufbauen würde, die potentiell falsch sind", sagt Spielkamp.