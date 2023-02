Ein Beispiel: Steuert man das Album »Muttersprache« der Sängerin Sarah Connor an, lässt es sich nicht mehr in Original-Reihenfolge durchhören. Und klickt man ein bestimmtes Lied des Albums an, teilt die App mit: »Wir haben einen Zufallsmix aus dem ausgewählten Song und ähnlichen Songs erstellt.« In diesem Mix bekommt man anstelle des Wunschlieds dann oft erst einmal ein anderes Stück von dem Album zu hören – oder gar ein Lied von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Will man solche Songs beliebig oft skippen können – oder einfach nur direkt das Lied hören, das man angeklickt hat – legt Amazon Prime-Kunden nahe, das Music-Unlimited-Paket zu buchen. Also genau das Paket, das jetzt teurer geworden ist.