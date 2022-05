Spiele, Lernprogramme und smarte Alltagshelfer: Jeden Monat durchforsten wir die neuen Smartphone-Apps und schauen uns an, welche nützlichen Tools und unterhaltsamen Spiele in den vergangenen Wochen für iOS und Android erschienen sind.

Dieses Mal rücken wir Steinplatten in der neuen Ravensburger-App des Brettspielklassikers »Das verrückte Labyrinth« zurecht, probieren den Battle-Royal-Hit »Apex Legends« auf dem Smartphone aus und basteln unsere eigenen Instrumental-Songs für die nächste Karaoke-Party.

Das hier sind unsere aktuellen App-Tipps: »Apex Legends« – Die Kampfzone schrumpft auf Smartphonegröße Eines der beliebtesten Battle-Royal-Spiele hat es aufs Smartphone geschafft. »Apex Legends« gibt es seit diesem Monat auch für iOS und Android. An der Spielidee hat sich nichts geändert. Wie auf PC und Konsolen schrumpft die Kampfzone immer weiter, während man mit seinem Team in Kisten wühlt, auf Sprungkissen tritt und Schutzschilde der Gegner unter Beschuss nimmt. Die Mobilversionen haben innerhalb weniger Tage die Spitze der Google- und Apple-Charts erobert.

Grafikvergleiche mit PC, Switch und PS4 zeigen, dass sich die Smartphone-Version optisch nicht hinter größeren Maschinen verstecken muss. Auch auf älteren Geräten wie einem iPhone 6S und einem Samsung Galaxy S6 läuft das Spiel. Die Steuerung hingegen ist wie bei allen First-Person-Shootern auf Touch-Displays ein Krampf. Mit Bildschirmwischerei hat man im Vergleich zur Maus-Tastatur-Kombo kaum eine Chance gegen flinke Gegner. Wer ein wenig mehr Wettkampf will, muss ein Gamepad mit dem Smartphone verbinden. Apex Legends, für iOS und Android , ab 13 Jahren, kostenlos, In-App-Käufe bis 100 Euro möglich

»Das verrückte Labyrinth« – Platten schieben im Irrgarten

Bild vergrößern Puzzeln im Irrgarten: Den Brettspielklassiker »Das verrückte Labyrinth« gibt es nun in 3D-Optik Foto: Ravensburger

Der Klassiker »Das verrückte Labyrinth« gehört in jede ordentliche Brettspielsammlung. Mit einer neuen App bringt Ravensburger den cleveren Mix aus Schiebepuzzle und Irrgartenrennen auf das Smartphone-Display. Auf dem virtuellen Spielbrett sind die klassische Version und die Kinder-Variante von Beginn an verfügbar. Spezialausgaben wie das Brett in Ozean-Optik, die Deutschland-Version und »Das Labyrinth der Meister« können nur gegen Aufpreis freigeschaltet werden. Trotz verschiedener Spielvarianten hätten sich die Entwickler mehr Mühe mit der Langzeitmotivation geben können. Die Irrgarten-Duelle gegen Computergegner nutzen sich schnell ab. Prämien und Freischaltziele fehlen völlig.

Außerdem sind Spielerinnen und Spieler verärgert, dass die bisherige Labyrinth-App nicht mit einem kostenlosen Update aufgehübscht worden ist. Stattdessen hat Ravensburger ein komplett neues Spiel veröffentlicht. Käufer der alten App müssen erneut zahlen, wenn sie die App haben wollen. Außerdem hagelt es Kritik dafür, dass nur noch lokal bis zu vier Spieler gegeneinander antreten dürfen – und nicht mehr online. Das soll auch so bleiben, teilt eine Ravensburger-Sprecherin dem SPIEGEL mit. »Wir haben in der vorherigen Version der App die Erfahrung gemacht, dass nur ein geringer Prozentsatz der Nutzer im Online-Modus gespielt hat, weshalb wir uns nun gegen diesen entschieden haben.«

Ravensburger Labyrinth, für iOS und Android , ab 4 Jahren, 7 Euro »Pair Room« – Katzen spielen Exit-Games

Bild vergrößern Katzen spielen Exit-Games in »Pair Room« Foto: Mani Morishita

Wer entführt denn zwei Katzen und sperrt sie in unterschiedliche Räume? So fies das klingt: Die Idee von »Pair Room« ist wirklich ein spannender Ansatz. Die Mischung aus Exit-Game und Point-And-Click-Adventure ist simpel und leicht zu lernen: Es genügt, mit dem Finger auf Bilder, Türklinken und Waschsäckchen tippen, um daran zu rütteln oder reinzuschauen. Gefundene Gegenstände lassen sich frei nach der Benutze-Schraubenzieher-mit-Schraube-Methode in den Zimmern ausprobieren. Der Schlüssel unter dem Partyhütchen? Leicht zu finden. Der Stift im Flurschrank? Kein Problem. Doch dann wird es knifflig. Die weiße Katze muss erst einmal den versteckten Schalter finden, um das Licht drüben bei der schwarzen Katze einzuschalten. Erst dann gibt es überhaupt etwas zu entdecken. Und es wird schwieriger. Immer wieder müssen Spielerinnen und Spieler zwischen den Räumen wechseln, um weiterzukommen. Wer in der Sackgasse steckt, kann sich Tipps mit einer Werbeanzeige freischalten. Aber auch ansonsten wird nur dezent geworben, meist nur klein am unteren Bildrand. Pair Room, für iOS und Android , ab 4 Jahren, kostenlos »Audio Adventure« – Hörspielstudio für Kinder

Bild vergrößern Aus bunten Tonklötzen können Kinder in »Audio Adventure« eigene Hörbücher basteln Foto: Fox and Sheep

Hammerschläge erklingen in der Ferne. Ein Pferd schnaubt. Festliche Hofmusik spielt auf. Mit der selbst aufgenommenen Sprachdatei »Es lebte einmal eine Prinzessin …« beginnt die Geschichte. Die Berliner Entwickler von Fox and Sheep machen es Kindern mit »Audio Adventure« leicht, ein Mini-Hörspiel zu basteln. In der Datenbank liegen dafür schon zahlreiche Tonschnipsel wie knarzende Türen, Polizeisirenen und fauchende Drachen bereit. In der Musikdatenbank gibt es Gruselklänge und Piratenlieder zur Auswahl. Die Baukasten-Clips lassen sich per Drag-and-Drop wie bei einer professionellen Schnittsoftware auf mehrere Spuren verteilen, kürzen und leiser drehen. Ein schneller Einstieg für Kinder ist allerdings utopisch. Ohne Anleitung der Eltern geht erst einmal gar nichts. Dafür ist die Mehrspur-Ansicht im ersten Moment zu kompliziert. Mit ein bisschen Anleitung schaffen es aber selbst Vorschulkinder, kreative Hörspiele aus den Tonbausteinen zu erstellen. Die Audiodateien werden nur auf dem Gerät gespeichert. Allerdings wäre ein kindersicherer Export schön gewesen, etwa mit einer Rechenrätselabfrage. Denn die Kids können ungehindert ihre Aufnahmen an sämtliche Kontakte aus dem Adressbuch verschicken. Audio Adventure, für iOS und Android , ab 5 Jahren, 4 Euro »Stemz« löscht die Stimme aus den Songs

Bild vergrößern »Stemz«: Karaoke-Songs lassen sich aus den Originalversionen erstellen Foto: MWM