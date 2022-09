Für viele Kauf-Apps für iPhone oder iPad muss man in Deutschland künftig mehr bezahlen. Wie Apple am Montag bekannt gab , plant das Unternehmen für den 5. Oktober in verschiedenen Ländern Preiserhöhungen im App Store – betroffen sind unter anderem alle Länder, die den Euro als Währung nutzen. Teurer werden sollen sowohl Kauf-Apps als auch In-App-Käufe. Ausgenommen sind lediglich die Preise automatisch fortlaufender Abonnements.