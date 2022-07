Empfängt das Kind dann über die Nachrichten-App (Apples SMS-Alternative) ein Foto, das von Apple als Nacktbild identifiziert wird, wird das Bild verwischt und es erscheinen Hilfeoptionen. So kann das Kind den Kontakt blockieren, jemand anderen informieren oder nach ausdrücklicher Bestätigung den Inhalt ansehen. Der Scanner wirkt in beide Richtungen. Auch wenn das Kind selbst versucht, ein entsprechendes Bild zu versenden, bekommt es eine Warnung präsentiert. Apple will so verhindern, dass jemand Kinder überredet, Nacktfotos von sich zu verschicken oder sich solche Fotos anzusehen. Damit soll dem sexuellen Missbrauch und dem sogenannten Cybergrooming vorgebeugt werden.