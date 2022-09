VK war mit der Sperre bereits am Dienstag an die Öffentlichkeit getreten. Demnach hat Apple die Entwickleraccounts des russischen Unternehmens gesperrt. VK betont, dass bereits installierte Apps noch auf absehbare Zeit funktionieren werden, allerdings könnte es Probleme bei einigen Funktionen wie Zahlungen per App geben. Des Weiteren seien die mobilen Browser-Versionen der Portale für Apple-Nutzerinnen und Nutzer weiterhin verfügbar. VK will auch weiterhin iPhone-Apps anbieten.