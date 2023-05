»Personal Voice« ist speziell für Anwenderinnen und Anwender gedacht, bei denen die Gefahr bestehe, dass sie ihre Sprachfähigkeit verlieren. Zu den Krankheiten, in deren Verlauf eine solche Einschränkung entstehen kann, gehört die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), an der etwa der Physiker Stephen Hawking erkrankt war. Eine Schädigung der Stimmbänder gehört aber auch zu den Risiken von Schilddrüsen OPs, von denen in Deutschland pro Jahr 56.000 durchgeführt werden . Grundsätzlich aber steht die neue Funktion jedem Nutzer und jeder Nutzerin zur Verfügung. Die einzige Voraussetzung ist ein iPhone, iPad oder Mac mit einem Apple-Chip.