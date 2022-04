Entrümpelt Apple seinen App Store? Am Wochenende beschwerten sich mehrere Entwickler auf Twitter, das Unternehmen habe sie per E-Mail darüber informiert worden, dass ihre Apps »seit geraumer Zeit keine Updates mehr erhalten« hätten. Deshalb sei geplant, die Anwendungen in 30 Tagen aus dem Angebot zu entfernen. Screenshots der fraglichen Nachricht ist zu entnehmen, dass den Adressaten genau jene 30 Tage Zeit gegeben werden, um »eine Aktualisierung zur Überprüfung einreichen«.