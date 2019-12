Download-Tipps Zehn Smartphone-Apps, die sich besonders lohnen

Serial Box: Der Streaming-Dienst für Bücher

Serial Box funktioniert wie ein typischer Streaming-Dienst. Nur gibt es hier keine Serien oder Filme, sondern Bücher, Kurzgeschichten und Comics. Nach einer kostenlosen Leseprobe kann man sich entscheiden, ob man mehr von der jeweiligen Geschichte will. Diese ist dann in Episoden aufgeteilt, die pro Abschnitt eine Lesezeit von bis zu einer Stunde Umfang bieten. Ist eine Geschichte noch nicht vollständig erschienen, geht es in der nächsten Woche mit einer neuen Episode weiter. Serial Box sorgt so dafür, dass Bücher oder Comics ebenso kurzweilig wirken wie Serien. Eine erfrischende Art, geschriebene Geschichten zu entdecken. Natürlich besteht aber auch hier die Gefahr, dass das man ein komplettes Buch an einem Tag verschlingen will.

Gratis, von Serial Box, mit In-App-Käufen: iOS, Android