"This is the Police 2": Eins, Zwei, Polizei

"This is the Police 2" schließt an den ebenfalls großartigen Vorgänger an. In dem Spiel gilt es, eine Polizeiwache in einer verschneiten Stadt unter Kontrolle zu halten. Das ist gar nicht so leicht. Die Ordnungshüter müssen für die Arbeit motiviert oder auf den richtigen Fall angesetzt werden. Wenn es Ernst wird, wird "This is the Police 2" zu einem rundenbasierten Taktikspiel. Eine tolle Inszenierung, eine erwachsene Geschichte und Inhalte für viele Stunden machen "This is the Police 2" zu einem gelungen Polizei-Abenteuer.

Für 7,99 Euro, von HandyGames: iOS, Android