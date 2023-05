Verfügbar ist eine Übersicht mit allen in der App beobachteten Vögeln. In der Liste wird jeweils der Name sowie der grobe Ort und die Uhrzeit der Beobachtung angezeigt, zudem lassen sich mit einer weiteren Ansicht in der App auch Bilder der gehörten Vogelarten anschauen. Allerdings werden nur die Tonaufzeichnungen der Tiere gespeichert, die auch erkannt worden sind. Die unerkannten Aufnahmen der Vögel werden nicht in der App erfasst, sofern die Aufnahme vor der Analyse nicht gespeichert wird.