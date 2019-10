Download-Tipps Diese zehn Apps sollten Sie sich anschauen

Was "Krystopia" zu einem besonderen Rätselspiel macht, ist seine Präsentation. Denn ein träumerischer Soundtrack und eine mysteriöse Umgebung begleiten den Spieler bei den Kopfnüssen, die in "Krystopia" warten. Dabei geht es immer wieder darum, Dinge richtig zu verschieben oder Formen zu kombinieren, um zum nächsten Raum zu kommen. Diese erinnern stark an die Hits "The Room" oder "The Witness" und können auch in Qualität und Anspruch mithalten. Mit knapp fünf Stunden Spielzeit wird auch ordentlich Umfang geboten.

Wer bereits in den Neunzigerjahren einen PC mit vernünftiger Grafikkarte hatte und die ersten Tage der virtuellen Echtzeitstrategie erlebte, wird sich über "zCube" freuen. Denn in etwas modernerer Optik erinnert das Spiel stark an Klassiker wie "Alarmstufe Rot" und "Age of Empires". So werden Basen aufgebaut, Einheiten produziert und über die Karte bewegt. Alles kommt in minimalistischer, aber charmanter Optik daher und lässt sich auf dem Smartphone gut kontrollieren. Die Möglichkeiten und spielerische Tiefe ist jedoch etwas begrenzt.

"Knightfall" ist ein simples Actionspiel, in dem der Spieler seinem Ritter immer wieder Kommandos geben muss. Wenn beispielsweise ein Monster den Weg versperrt, soll er zum Schwerthieb ausholen. Das einfache Gameplay sorgt für einen leichten Einstieg und macht "Knightfall" zu einem kurzweiligen Abenteuer in charmanter Pixel-Optik, das auch mal nur für ein paar Minuten gestartet werden kann.

Um die Rätsel in "Takoway" zu lösen, muss man mit der Perspektive spielen. Denn was auf den ersten Blick wie ein unüberwindbares Hindernis erscheint, mag aus einem anderen Blickwinkel schon leichter zu lösen sein. Der Spieler begleitet den kleinen Oktopus Tako bei seiner Flucht. Dabei trifft man auf viele kuriose und liebevoll gestaltete Charaktere, die "Takoway" zu einem ungewöhnlichen Rätselspiel machen.

"Photostack" ist eine simple und sinnvolle App, um Fotos zu bearbeiten. Mehrere Dateien auf einmal können angepasst werden. Als Quellen funktionieren das eigene Gerät, Internetadressen sowie ein Cloud-Dienst. Die so geladenen Bilder können mit "Photostack" in verschiedene Dateiformate umgewandelt werden. Außerdem lässt sich ihre Größe anpassen. Ein Wasserzeichen kann man ebenfalls auf seinen Fotos platzieren, um sie im Netz vor Kopien zu schützen. Die App ist gratis und kommt ohne Werbung aus.

Auf den ersten Blick mag man vielleicht denken, dass man in "The Swords of Ditto" wieder in einer klassischen Fantasy-Welt gegen Monster antreten muss. Dieses Abenteuer ist allerdings moderner. Der Held kämpft sich durch Vororte und vorbei an Fast-Food-Geschäften. Klassische Dungeons und Beute gibt es natürlich trotzdem. Auch das Waffenarsenal ist eigenwillig. Wer keine Lust auf Bogen und Schwert hat, kann zur Schallplatten-Frisbee oder zum magischen Golfschläger greifen. Diese Einfälle und die überragende Optik machen "The Swords of Ditto" zu einem charmanten Rollenspiel. Leider ist die Steuerung ein wenig gewöhnungsbedürftig.

"The Swords of Ditto": Mit einer Schallplatte die Welt retten

Mit "Hiitmi" kann man schnell und einfach eigene Fitnessprogramme erstellen. Dabei ist die App vor allem ein Interval-Timer. Der Name der Übung, mögliche Wiederholungen und Dauer werden angegeben und dann geht es los. Eine Stimme erinnert an das selbst gesetzte Zeitlimit sowie den Beginn der nächsten Übung. "Hiitmi" bleibt dabei immer übersichtlich und ist leicht zu bedienen, kostenlos und kommt ganz ohne Werbung aus.

In "Bad North" müssen Inseln immer wieder gegen Wikinger verteidigt werden. Dafür muss der Spieler seine Einheiten klug platzieren und Upgrades auf sie verteilen. In den Reihen der Verteidiger übernehmen die Kommandanten dabei besondere Aufgaben. Fallen sie in der Schlacht, rücken neue Krieger nach, die erst wieder neu aufgewertet werden müssen. Zu dieser spielerischen Tiefe kommt bei "Bad North" ein minimalistischer sowie mitreißender grafischer Stil hinzu. Außerdem lässt sich das Taktikspiel auf dem Smartphone hervorragend spielen.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.