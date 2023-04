Einschränkungen gegen staatliche russische Konten offenbar aufgehoben

Unterdessen hat Twitter Beschränkungen gegen mehrere prominente russische Regierungskonten aufgehoben, die nach Beginn des russischen Angriffskriegs eingeführt worden waren. So werden die Accounts des russischen Außenministeriums, der russischen Botschaft in Großbritannien und von Präsident Putin wieder prominent in der Suchfunktion angezeigt und auch als neue Follower vorgeschlagen. Das Konto der russischen Botschaft in Großbritannien war wiederholt mit Desinformationen aufgefallen. So leugnete der Account etwa, die Bombardierung eines Krankenhauses im ukrainischen Mariupol.