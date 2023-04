Werbekunden sind laut Musk zurückgekehrt

Auch zum Stand des Unternehmens, das offiziell nicht mehr Twitter Inc. heißt, sondern Gerichtsunterlagen zufolge in X Corp. aufgegangen ist , äußerte sich Musk. Demnach hat die Firma nach den Entlassungswellen der vergangenen Monate nur noch etwa 1500 Angestellte. Vor Musks Übernahme waren es knapp 8000. Es sei »schmerzhaft« gewesen, so viele Leute zu entlassen, aber ohne radikale Sparmaßnahmen hätte Twitter nur »vier Monate zu leben« gehabt, sagte Musk.

Auf den Kauf durch Musk folgte eine Abwanderung von Anzeigenkunden, die unter dem kontroversen Unternehmer ein negatives Umfeld für ihre Werbung befürchteten. Der Umsatz halbierte sich, wie Musk seinerzeit einräumte. Zugleich muss Twitter Zinszahlungen für rund zwölf Milliarden Dollar an Krediten für die Übernahme leisten. Musk sagte nun in dem BBC-Interview, dass Werbekunden wieder zurückgekehrt seien oder es planten. Es gebe wieder mehr Anzeigen, und Twitter habe nur noch minimale Verluste, ergänzte er, ohne Zahlen zu nennen. Da das Unternehmen nicht mehr an der Börse notiert ist, muss es auch keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen.