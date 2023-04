Problematische Fakeprofile und schwierige Verifikation

In der Nacht zum Freitag tauchten bereits erste Fakeprofile auf. So wurde in einem Tweet von @NYC_GOVERNMENT behauptet, das sei der offizielle Account der Stadt New York. Das echte Profil @nycgov hat auch kein Häkchen-Symbol. Ein Profil mit dem Namen und Foto der Schriftstellerin J. K. Rowling entschuldigte sich für ihre umstrittenen Äußerungen der vergangenen Monate. Beide Fakeaccounts wurden wenig später blockiert.

John Scott-Railton, Sicherheitsexperte am kanadischen Citizen Lab, verwies auf eine ganze Reihe von Behörden und Regierungseinrichtungen, die keinen Haken mehr haben und jetzt entsprechend schwerer als authentisch zu erkennen sind. Darunter befinden sich zahlreiche FBI-Außenbüros und das Programm »Rewards for Justice« des US-Außenministeriums, das Geld für Hinweise auf Terrorpläne gegen die USA in Aussicht stellt.