Millionen sensibler Informationen wie detaillierte persönliche Daten von Angestellten zahlreicher Unternehmen, unverschlüsselte Anwendernamen und Passwörter sowie biometrische Daten waren online zugänglich: Die israelischen Datenschutzexperten Noam Rotem und Ran Locar haben mit einem Team des VPN-Vergleichsportals vpnMentor ein massives Datenleck auf der Plattform "Biostar 2" von Suprema gefunden, mit der Firmen unter anderem den Zugang zu speziell gesicherten Gebäudebereichen verwalten können. Mindestens eine deutsche Firma ist davon betroffen.

Im Zuge eines Web-Mappings-Projekts, das Schwachstellen in Firmen aufdecken soll, entdeckten die Sicherheitsforscher ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zufolge Anfang vergangener Woche, "dass die komplette Datenbank von Biostar 2 ungeschützt und zum Großteil unverschlüsselt ist". Die Passwörter in der Datenbank waren den Sicherheitsforschern zufolge im Klartext gespeichert und nicht in einem sicheren Hash-Format.

Möglichkeit, Zugänge live zu verfolgen - und zu manipulieren

"Das Ausmaß ist ziemlich drastisch. Die Zugangskontrolle der Firma wird an Tausenden von Standorten eingesetzt und das Datenleck hat es jedem erlaubt, die Einstellungen zu verändern, neue Nutzer hinzuzufügen oder den Zugang zu bestimmten Bereichen zu beschränken", sagt Sicherheitsforscher Noam Rotem dem SPIEGEL. "Man braucht dazu keine speziellen Hacking-Tools, sondern nur einen Browser."

Das Team konnte nach Angaben von vpnMentor auf mehr als eine Million Fingerabdrücke zugreifen sowie auf Daten zur Gesichtserkennung. "Kombiniert mit den persönlichen Daten, Anwendernamen und Passwörtern ist das Potenzial für kriminelle Aktivitäten und Betrug riesig", heißt es im Bericht. Den Sicherheitsforschern zufolge hätten potenzielle Angreifer bis zuletzt anhand aktueller Aktivitäts-Logs live verfolgen können, wo Mitarbeiter verschiedener Firmen weltweit gerade ein smart gesichertes Gebäude betreten, welche Tür in einem Raum gerade geöffnet wird.

Der koreanische, weltweit tätige Hersteller Suprema zählt zu den international führenden Unternehmen für biometrische Sicherheitslösungen. Über die webbasierte App "Biostar 2" können Administratoren einstellen, welche Mitarbeiter oder Gäste Zugang zu gesicherten Bereichen erhalten, Nutzerrechte verwalten, Aktivitäten etwa mit Echtzeit-Alarm oder Videoaufnahmen überwachen. Das System kann auch mit Zugangssystemen von Drittfirmen verknüpft werden. Biometrie-Software identifiziert Personen zudem anhand von Gesichtserkennung und Fingerabdrücken - auch derart sensible Daten waren ohne eine Authentifizierung wie einen Passwortschutz mit dem Zugriff auf die Datenbank zugänglich.

Die britische Polizei nutzt das System - und mindestens eine deutsche Firma

"Biostar 2" ist auch in das AEOS-Sicherheitssystem von Nedap integriert, das in 83 Ländern von mehreren Tausend teils multinationalen, aber auch kleineren Unternehmen sowie Regierungen oder Banken eingesetzt wird. Zu den Kunden zählt auch die britische Metropolitan Police.

Mindestens eine deutsche Firma ist zudem von dem Datenleck betroffen: So fanden sich in der Datenbank auch Daten von Identbase, einem Dienstleister für Identifikationslösungen auf Plastikkartenebene, der etwa verschiedene Zutrittssysteme für Gebäude herstellt. Im Fall von Identbase fanden sich dem VPNmentor-Team zufolge immerhin keine kompletten Fingerabdrücke, sondern vor allem Anmeldedaten, E-Mails, Tokens sowie Informationen zu mobilen Geräten in dem Datenleck.

Es ist unklar, wie viele Firmen und Kontakte aus dem deutschen Raum genau betroffen sind, da es sich dem Forscherteam zufolge um eine große Datenmenge von 23 Gigabyte und 27,8 Millionen Einträgen handelt, die noch nicht vollständig ausgewertet wurde.

Routinen ändern

Die Forscher hatten die Herstellerfirma Suprema in der vergangenen Woche über das Datenleck informiert. Seit Mittwochmorgen sind die Daten nun nicht mehr zugänglich. Eine Stellungnahme von Suprema zu Fragen des SPIEGEL steht bisher noch aus.

Firmen, die das System benutzen, sollten jetzt umgehend ihre Routinen für die Zugangskontrolle ändern, rät Sicherheitsforscher Rotem. Bei den möglicherweise öffentlich gewordenen biometrischen Daten lasse sich der Schaden zudem im Nachhinein kaum mehr begrenzen. Die teils unverschlüsselt vorliegenden biometrischen Daten wie Fingerabdrücke könnten von Angreifern theoretisch zukünftig für andere Zwecke eingesetzt werden.

"Der Vorfall zeigt, dass es sehr riskant ist, biometrische Daten zur Zugangskontrolle einzusetzen", sagt Rotem dem SPIEGEL. "Sie können nicht wie Passwörter geändert werden, und wenn ein System leckt, können die Daten missbraucht werden. Jeder, der Zugang zum System hat, kann darauf basierend einen Fingerabdruck herstellen. Und wenn solche Daten erstmal draußen sind, sind sie draußen."