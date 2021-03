Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether und Litecoin PayPal führt Bezahlen mit Kryptowährungen ein

Wer bestimmte Kryptowährungen hält, kann sie künftig direkt in PayPal in Fiat-Währungen umtauschen und dann damit bezahlen. Die Funktion namens »Checkout with Crypto« steht zuerst in den USA bereit.