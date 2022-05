Eine Fahrt haben die Kriminellen nicht anzubieten, dafür aber eine gut getarnte Phishing-Seite. Wer bei den Betrügern eine Mitfahrgelegenheit etwa über BlaBlaCar bucht, wird zum Beispiel per WhatsApp kontaktiert und per Link auf eine betrügerische Zahlungsplattform gelockt. Hier soll im Voraus ein geringer Betrag als angebliche »BlaBlaCar-Kommission« gezahlt werden. Da die Seite so wirke, als würde sie zu BlaBlaCar gehören, sei der Betrug für viele Nutzer nicht sofort erkennbar, so »Watchlist Internet«.