Dass die Nutzung von Blitzer-Apps eine Ordnungswidrigkeit darstellt, ist seit Langem klar. Nun hat das Oberlandesgericht Karlsruhe klargestellt: Was für den Fahrer oder die Fahrerin gilt, gilt auch für die übrigen Personen, die in dem Fahrzeug mitfahren. Zumindest dann, wenn der Fahrer Kenntnis davon hat, dass jemand anders in Auto eine solche App geöffnet hat (Aktenzeichen 2 ORbs 35 Ss 9/23).