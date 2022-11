In dem Beitrag wehrt sich 34-Jährige gegen die anhaltende Kritik an ihrem Umgang mit psychischen Erkrankungen. Sie habe selbst an Depressionen gelitten und wolle zeigen, dass es jeden treffen könne, auch Prominente. Ihr sei nun bewusst, dass ihr dies »in der Kommunikation nicht immer gelungen ist«.

Weiterhin entschuldigte sich Hummels dafür, wenn sich durch ihre Aussagen Menschen mit psychischen Erkrankungen »nicht ernst genommen oder verletzt gefühlt« hätten. Weder sei es ihre Absicht gewesen, Depression zu verharmlosen, noch sollte der Eindruck entstehen, sie würde die Erkrankung für Werbezwecke nutzen.