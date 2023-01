Die Programmierer könnten ein weniger bekanntes Produkt verbessern, das OpenAI bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte: Codex erstellt automatisiert Programmcode, dessen Funktionsweise zuvor in normaler Sprache beschrieben wurde. Allerdings hatte Codex, das von Microsofts Programmier-Plattform Github integriert wurde, gleich nach Veröffentlichung für Kontroversen gesorgt. In einer Sammelklage vom November werfen Entwickler Github und OpenAI vor, dass Codex unerlaubt fremden Code kopiert habe. Auch die Qualität der gelieferten Lösungen ist umstritten. Die Entwickler-Plattform Stack Overflow untersagte im Dezember kurzerhand, KI-generierten Programmzeilen in den Foren zu posten.