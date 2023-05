Im Rahmen einer Anhörung im US-Senat, bei der es um die Regulierung von KI-Systemen ging, hatte OpenAI-CEO Sam Altman in dieser Woche gesagt: »Wir versuchen nicht, die Menschen dazu zu bringen, unser System mehr und mehr zu nutzen.« Als Grund für diese Zurückhaltung gab er an, dass OpenAI hohe Kosten für Training und Betrieb seiner Systeme entstünden, ChatGPT aber werbefrei betrieben würde, in der Gratisversion also keine Einnahmen generiere. Zudem seien die für KI-Systeme wichtigen GPU-Chips derart knapp, »dass es umso besser ist, je weniger Menschen unsere Produkte nutzen«.