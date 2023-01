Der IT-Konzern aus Redmond gehörte schon zu den frühen Unterstützern von OpenAI und investierte nicht nur eine Milliarde Dollar, sondern stellt auch seine Cloud-Infrastruktur für die rechenintensiven Anwendungen wie ChatGPT oder den Bildgenerator DALL-E zur Verfügung. Im Gegenzug bekam Microsoft eine Exklusivlizenz zur Nutzung von GPT-3. Die Technik soll künftig ins Kerngeschäft integriert werden. So wird über eine Integration der Technik in Microsofts Suchmaschine Bing, als auch in die Officeprodukte spekuliert.