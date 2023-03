Zuvor war TikTok-Chef Shou Zi Chew in einer aggressiven Befragung im US-Kongress am Donnerstag tiefes Misstrauen und Ablehnung entgegengeschlagen. In der rund fünfstündigen Anhörung beharrten Republikaner und Demokraten in seltener Eintracht darauf, dass TikToks bisherige Schritte zur Abschottung seiner US-Nutzerdaten vom chinesischen Mutterkonzern ByteDance nicht ausreichten.