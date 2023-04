Die Commerzbank selbst schrieb am Nachmittag auf Twitter: »Aktuell stehen Online- und Mobile-Banking nicht zur Verfügung. Wir bitten dafür um Entschuldigung. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.« Weiter teilte sie mit: »Unsere SB-Terminals sind in unseren Filialen von technischen Störungen ausgenommen.«

Auf der Website der Bank war bei einem gescheiterten Log-in von »Wartungsarbeiten im Onlinebanking« die Rede: »Bitte melden Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut an. (...) Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!«