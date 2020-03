Gegenseitige Unterstützung Ebay-Kleinanzeigen führt "Nachbarschaftshilfe" ein

Wer kann helfen, wer braucht Hilfe? Ebay-Kleinanzeigen will es leichter machen, in der Coronakrise Kontakte zu knüpfen. Entsprechende Anzeigen lagert der Dienst jetzt in einen eigenen Bereich aus.