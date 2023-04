Kann ich die App wirklich für gar nichts mehr nutzen?

Doch, aber nur in sehr eingeschränktem Ausmaß. Das Kontakttagebuch können Sie weiternutzen, wenn Sie möchten. Dort können Sie manuell eintragen, wen Sie wann getroffen haben, um im Falle einer Infektion ihre Kontakte einfacher nachverfolgen zu können.

Bereits hinterlegte Impf- oder Genesungszertifikate können Sie mit der App ebenfalls weiter vorzeigen. Aber erstens können Sie in der App keine neuen Zertifikate mehr speichern und bestehende Zertifikate auch nicht erneuern. Zweitens können Sie stattdessen auch die App CovPass nutzen, um Zertifikate in digitaler Form vorzuhalten. Und drittens gibt es momentan praktisch keine Situation mehr, in der man die Impfzertifikate im Alltag vorzeigen muss. Nach dem Auslaufen der Covid-Maßnahmen in Deutschland zum 7. April gilt für keine Situation eine entsprechende Pflicht. Auch die EU verlangt bei Reisen innerhalb der Mitgliedstaaten momentan keinerlei Vorzeigen eines Impfzertifikats .