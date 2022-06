Nach dem Update können Nutzerinnen und Nutzer ihre Zertifikate mit wenigen Handgriffen in der App verlängern. (Details dazu sehen Sie auf den unten angefügten Grafiken.) Das abgelaufene Zertifikat wird anschließend automatisch in den Papierkorb in der App verschoben. »Für Nutzer*innen, die drei Impfzertifikate in der CWA hinterlegt haben, bedeutet das beispielsweise: Das Impfzertifikat der Erst- und Zweitimpfung wird nicht ausgetauscht, sondern lediglich das Impfzertifikat der Auffrischimpfung, sobald es droht abzulaufen«, schrieben die Betreiber als Beispiel in einem Blogbeitrag zum Update .