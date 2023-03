Die einst millionenfach genutzte Corona-Warn-App des Bundes soll Anfang Juni in einen »Schlafmodus« gehen. Bis zum 30. April soll die Warnfunktion für andere Nutzerinnen und Nutzer der App nach einem positiven Test noch verwendet werden können, wie das Bundesgesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte. Im Monat Mai sollen die Systeme dann dafür vorbereitet werden, bestimmte Funktionen zum 1. Juni in einen »Schlafmodus« zu versetzen.