Damit ging TikTok über die »Praktiken der Branche« hinaus. Zwar hatten TikToks Konkurrenten viele Wege gefunden, wie sie den Nutzern die Ablehnung personalisierter Werbung erschweren konnten, aber immerhin konnte man bei den meisten Anbietern mit mehreren Mausklicks ablehnen. Persönliche Begründungen fragte niemand ab.

Zudem: Die Datenschutzbehörden hatten im vergangenen Jahr zunehmend Druck auf große Plattformen ausgeübt. So vereinfachte Google im April seinen Cookie-Dialog so, dass man bei der Nutzung der Suchmaschine in Europa der Werbeauswertung der eigenen Daten komplett widersprechen kann. Die Änderung kam allerdings erst, nachdem die französischen Behörden Bußgelder in Höhe von 100 Millionen Euro verhängt und vor Gericht durchgesetzt hatten. Auch Facebook besserte nach.