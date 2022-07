Nicht nur ein Fußballsender

DAZNs Angebot an Sport-Streams ist vergleichsweise breit: In der kommenden Saison darf der Dienst die Partien der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live zeigen. Außerdem gehören fast alle Spiele der Champions League mit den fünf deutschen Mannschaften zu seinem Flatrate-Paket. Jenseits des Fußballs hält DAZN zahlreiche weitere Übertragungsrechte aus der Welt von Sportarten wie Basketball, American Football, Boxen und Darts.

In Deutschland ist DAZN seit August 2016 aktiv. Anfangs kostete das Monatsabo 9,99 Euro, was damals ein echter Kampfpreis war. Zuletzt hatte der Online-Sportsender seinen Monatspreis von zwischenzeitlich 11,99 Euro auf 14,99 Euro erhöht. Zum Paket des Pay-Anbieters gehören nach dessen Angaben in Deutschland 8000 Live-Sport-Events pro Jahr.